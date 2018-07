(VIDEO) Médicos del hospital Los Magallanes de Catia atienden emergencias en entrada como protesta

17-07-18.-"El salario no nos alcanza ni para una malta", explicó el médico residente, Tomás Contreras

Por día número 23, trabajadores de la salud se mantienen en protesta en reclamo a "sueldos dignos".

"La lucha" iniciada por el gremio de enfermería y, posteriormente, apoyada por otros profesionales como médicos y bioanalistas, siguió este martes.

"La emergencia se encuentra en condiciones precarias, infrahumanas, en la que no se pueden atender a los pacientes y la necesidad de los mismos, justamente cuando llegan a esta institución", explicó Tomás Contreras, médico residente del Hospital Los Magallanes de Catia, quien junto a sus colegas se encontraba en la entrada de este centro atendiendo las emergencias como huelga, "contamos supuestamente con una emergencia que está remodelada, supuestamente, hace un año, pero no contamos con la inauguración de la misma".

#Ahora Tras más de un año sin emergencia y en forma de protesta, los médicos del Hospital Los Magallanes de Catia atienden en las afueras del hospital las emergencias #SaludEnferma https://t.co/So0dcBfobW | Cobertura @jakyarazi pic.twitter.com/B88MXFF0Sx — Contrapunto (@contrapuntovzla) 17 de julio de 2018

Desde hace un año, se han visto en la obligación de atender en el archivero del centro hospitalario, "un área supuestamente habilitada, donde está un archivero que tiene todos los años del mundo, que no tiene las condiciones, y justamente, lo que hace es empeorar las condiciones del paciente", sostuvo Contreras.

#Ahora Las emergencias se están atendiendo en el archivero, una área sin las condiciones para responder a los pacientes de manera correcta #SaludEnferma https://t.co/So0dcBfobW pic.twitter.com/QUVXaGlt0N — Contrapunto (@contrapuntovzla) 17 de julio de 2018

#Ahora Médicos se unen a protesta del gremio de enfermería y atienden emergencias en la entrada del Hospital Los Magallanes de Catia. #SaludEnferma https://t.co/So0dcBfobW pic.twitter.com/AtmSY5isGb — Contrapunto (@contrapuntovzla) 17 de julio de 2018

Según informó, siguen esperando desde enero por la inauguración de las nuevas áreas "dotadas" por "punto político, nada más por la presentación y hasta que el ministro no diga cuándo la abrimos, no la abren", y subrayó, "No nos importa eso, nosotros somos del área hospitalaria, no político y sólo queremos atender a los pacientes en las mejores condiciones".

"No podemos permitir que la atención de un paciente y nuestro trabajo día a día sea realizado en un área que fue destinada para un archivo, donde hay millones de historias médicas que tienen todos los años de esta institución ahí guardadas", denunció Víctor Gutiérrez, médico cirujano de esta institución, quien calificó de "medida de presión" esta dinámica y resaltó que "nunca nos vamos a rendir" hasta obtener respuesta por el gobierno de Nicolás Maduro o el nuevo ministro de salud, Carlos Alvarado.

Sala de parto, emergencia pedriática y de adulto, y observación pediátrica, fueron algunas de las áreas remodeladas y siguen "esperando que les de la gana de inaugurar".

"Luis López, ni siquiera se dignó a venir a estos hospitales, no ha salido de la burbuja y este (Carlos Alvarado) va por el mismo camino", criticó el director del Sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas, Daniel Hernández.

"Patria, inflación y hambre. Moriremos", era una de las consignas que más coreaban las licenciadas en enfermería, quienes expresaron no tener miedo a una "visita a Miraflores", para exigirle al Presidente que haga las revisiones a las tablas salariales.