(VIDEO) Trabajadores de Barrio Adentro se unen a las protestas de enfermeras

12-07-18.-Trabajadores la red Barrio Adentro perteneciente al Gobierno nacional decidieron sumarse a la huelga de enfermeras que ya contabiliza 18 días en todo el territorio nacional, reseña el portal El Pitazo.

Una de las manifestantes, Xiomara Araíz, dijo a Vivo Play que decidió incorporarse a la manifestación porque el salario que devenga ya no le alcanza ni para comprar "un cartón de huevos".

"Estamos aquí porque también nos afecta la situación económica del país. Estamos luchando por un sueldo digno, ya que en la actualidad para medio comer tenemos que tener hasta dos y tres empleos; estamos aquí por razones económicas.

"No llegamos ni a cinco mil bolívares incluyendo los tickes (Bs. 5 millones). Todos los días aumentan más las cosas, eso no nos alcanza para nada, ni para un cartón de huevo. Estamos trabajando por amor al arte, pero eso sí no dejamos de atender las emergencias, porque estamos conscientes que el paciente es primero. Si embargo, seguimos aquí luchando tanto por nosotros como por los pacientes. Luchamos por un bien colectivo", expresó.

La enfermera aseguró que en Barrio Adentro, al igual que en las clínicas y hospitales del país también escasean los insumos y las medicinas pero que pese a ello no deja de atender a los pacientes.

El personal de enfermería continuará con las acciones de calle hasta tanto el Ejecutivo tome medidas para solucionar la crítica situación económica que vive Venezuela.

Desde las protestas han hecho también un llamado a los demás sectores gremiales para que se incorporen a las huelgas.

La realidad de los trabajadores venezolanos es crítica desde que el país entró formalmente en hiperinflación a finales de 2017. No sólo los enfermeros denuncian que su salario no les alcanza para cubrir sus gastos. Docentes, profesores universitarios y profesionales de otras áreas se quejan de los bajos sueldos. La moneda venezolana pierde valor a diario en medio de la crisis económica más grave que se ha vivido en la historia del país.