Enfermeras exigen ganar igual que el sector militar

10 de julio de 2018.- "¡No hay medicina, no hay algodón, pero sí hay dinero para la corrupción!" esa fue la consigna que se escuchó de la voz de las aguerridas enfermeras aposatadas en las inmediaciones del Hospital Pérez Carreño a 16 días del paro activo.

"Estamos exigiéndole al gobierno que nos den un salario digno y para nosotros un salario digno en estos momentos equivale a lo que le otorgaron a los militares quienes ganan 240 millones de bolívares al mes, mientras que los que procuramos la salud en este país ganamos menos de Bs 600.000 al mes. Es por eso que estamos en la calle organizados y en pie de lucha hasta que nos resuelvan nuestra situación" asi lo expresó el profesional de la salud Jesús Pérez a Aporrea.org.

En el hospital Pérez Carreño los pacientes se unieron a la protesta pacífica que realizaron las enfermeras como una muestra de solidaridad y de empatía con quienes han ejercido sus funciones sin contar con los insumos necesarios para ello, pero sí con gran vocación de servicio y que en la actualidad sus sueldos no les alcanza ni siquiera para comprar un kg de arroz.

Las enfermeras del Hospital Pérez Carreño manifestaron que ellas no quieren una bolsa del CLAP cada mes o quincenalmente, como lo ofreciera el presidente, sino que exigen y tienen derecho a un salario que les alcance para cubrir la canasta básica como lo establece la Constitución de la República.

Asimismo los profesionales de la salud manifestaron que trabajan con las uñas por la falta de insumos en el hospital, "es el abandono del sector salud. En un país donde no hay medicinas, no hay insumos médicos, no se le ofrece salarios dignos a los profesionales y trabajadores de la salud, mientras que a los militares se les otorgan exagerados aumentos dice mucho del gobierno y su política hacia el pueblo", así lo dijo la enfermera María de la Cruz en las inmediaciones del Hospital Universitario de Caracas.

Igualmente las enfermeras expresaron que están dispuestos a seguir la lucha y radicalizarla en caso de que el gobierno persista en su actitud de desconocer las necesidades de quienes trabajan procurando vida y salud a la población.

En el Hospital Clínico Universitario de Caracas las enfermeras también alzan su voz

Por otra parte y simultáneamente en el ospital Clínico Universitario de Caracas, Ana Rosario Contreras, presidente del Colegio de Profesionales de la Enfermería del Distrito Capital, exigió al ministro de Salud, Carlos Alvarado, una pronta reunión para atender las exigencias del gremio que lleva 15 días en paro. Informó que de no darse el encuentro hasta mañana, protestarán el jueves hasta Miraflores e incluso advirtió que no descartan una renuncia masiva, de prorrogarse la situación.

Entre las demandas que el gremio pretende consignar ante el Ministerio de Salud están las siguientes: el reconocimiento de su representación gremial, la revisión de la tabla salarial, la inclusión del personal jubilado en los beneficios y la inmediata dotación de insumos en los hospitales, informó Contreras.

Exigió, además, que el incremento salarial se haga con los mismos criterios con los que se ajustó la tabla de sueldos al sector militar. “El militar de menor rango cobra 24 millones de bolívares al mes, lo que significa más de ocho sueldos mínimos. Y nosotros, con 10% que aumentaron, no llegamos a 4 millones de bolívares; es una escala que no aceptamos”, dijo.

Agregó que no pueden permitir un apartheid, con el cual se beneficie a un sector sobre otro. “Los trabajadores de la salud merecen ganar un sueldo digno; nosotros que trabajamos por la vida y contra la muerte de los venezolanos”, expresó la enfermera.