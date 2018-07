Sindicato del Metro de Caracas introduce pliego de carácter conflictivo ante Ministerio del Trabajo

Credito: Prensa Sitrameca

07-07-18.-Luego de haber agotado todos los medios conciliatorios con la presidencia del Metro de Caracas, el Sindicato Bolivariano de los Trabajadores del Metro de Caracas (SITRAMECA Socialista) introdujo un Pliego de carácter Conflictivo ante el Ministerio del Trabajo, para exigir el cumplimiento de la XII Convención Colectiva, reseña una nota de prensa del sindicato Sitrameca



Roger Alvarado directivo de SITREAMECA Socialista denunció la falta de interés del actual presidente del Metro de Caracas, César Vega de dar respuestas a los numerosos llamados que la organización sindical ha efectuado a la alta gerencia de la Empresa para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, así como el servicio a los millones que a diario se trasladan en este Sistema.



“Lamentablemente el presidente del Metro de Caracas, César Vega ha incumplido con la dotación de uniformes, con el incremento del HCM que fue propuesto por nosotros ya que el monto actual es insuficiente para la atención médica de los trabajadores y sus familiares, de igual manera ha incumplido con las mejoras necesarias para la ergonomía y condiciones mínimas en la áreas de trabajo, además de no cumplir con el ajuste al tabulador que aprobó nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro recientemente”, denunció Alvarado.



Aseguró que son varios los puntos aprobados en Junta Directiva de la Empresa, los cuales tampoco han sido cumplidos lo que afecta directamente a la Clase Obrera, usuarios y usuarias debido a la imposibilidad de ofrecerles el servicio de calidad que merecen, razón por la cual se recurre al Ministerio del Trabajo para obtener soluciones satisfactorias para la fuerza laboral del Metro.



“Enviamos propuestas para ajustar el tabulador, el HCM y otras para que la presidencia de la Empresa se avoque a mejorar las condiciones laborales en las áreas de trabajo y no hemos obtenido ningún tipo de respuestas ni acciones para solventar dichos aspectos, por el contrario, Vega aprobó unilateralmente un HCM por 15 millones de bolívares que todos sabemos que no alcanzan para nada”.

Comprometidos con los usuarios



Por su parte Randolph Parra, secretario de reclamos de SITRAMECA Socialista, manifestó que los revolucionarios del Metro de Caracas respaldan y están comprometidos con la gestión de su hermano de clase Nicolás Maduro quien trabaja incansablemente por su pueblo y por el fortalecimiento de la Misión Transporte; sin embargo, la actitud burócrata y despreocupada de Vega lesiona a los trabajadores y trabajadoras de esta Empresa, lo que les motiva a emprender estas acciones para solucionar las diversas problemáticas.



Acotó que esta es una acción sindical en defensa de los derechos de la Clase Obrera y de la XII Convención Colectiva, asimismo, aclaró ser conscientes del impacto que la guerra económica sobre la estabilidad del país, razón por la cual la responsabilidad asumida como servidores públicos los impulsa a no paralizar sus operaciones comerciales para resolver sus ya que esto afecta al pueblo.