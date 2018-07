Más de 300 trabajadores de Corpoelec protestaron en Vargas para exigir “plan de emergencia económico”

Afectados por la crisis económica del país y ante la ausencia de firma de un nuevo contrato colectivo, más de 300 trabajadores del Centro de Servicios, Guanape, La Guaira y Conjunto Generador Josefa Joaquina Sánchez de Corpoelec, en el estado Vargas, protestaron este viernes en la avenida Soublette de Maiquetía en rechazo a la crítica situación que padece el personal y a su vez, exigir la empresa estatal la ejecución de un “plan de emergencia económico” para el sector, reseña el portal Caraota Digital.



La manifestación, que inició pasadas las 9:00 am y se desarrolló cerca de la sede del Puerto de La Guaira, tuvo como detonante la negativa de Corpoelec en “responder a las necesidades” de los empleados, según dijo a Caraota Digital Domingo González, secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores Electricistas.



“Más bien nos exigen que respondamos a las emergencias, que generaremos kilovatios, pero no tenemos con qué ni cómo cuidarnos ni con qué mantenernos vivos, porque ni comida tenemos con el salario que nos dan”, expresó el representante sindical.



Sostuvo que esta “paupérrima” situación no se registra desde ahora, a causa de los efectos de la hiperinflación, sino que viene acentuándose desde hace tres años, al igual que “viene decayendo la industria petrolera”.



Actualmente, un trabajador de la planta varguense en promedio recibe como sueldo 1.500.000 bolívares quincenal y su seguro HCM solo presta una cobertura por 20.000.000 millones. “Eso no lo recibe una clínica ni por una emergencia”, lamentó González.



Además, “no tenemos un plan único de jubilación, que viola la ley de trabajo y la constitución”, acotó.



El pasado 31 de diciembre de 2017 caducó el contrato colectivo de los trabajadores y pese a los esfuerzos de negociación, no se ha alcanzado un acuerdo para firmar un nuevo convenido. “La empresa no quiere aprobar un plan de emergencia económico para paliar la situación crítica, sino que se ha aferrado en la idea de discutir un contrato colectivo de manera tradicional y sabemos que eso requiere tiempo ¡no estamos para esperar más!”, manifestó el dirigente gremial.



El secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores Electricistas afirmó que no tienen intención de mantener un conflicto con Corpoelec, pero que las últimas decisiones de la compañía no han hecho más que provocarlo.



“El ayer (jueves) nos trajeron como propuesta como paquete mínimo para el tabulador del trabajador 12 millones de bolívares, después de haber hecho una la semana pasada de 18 millones. Eso es una provocación”, explicó.



González advirtió que en caso que tanto las autoridades de Corpoelec como el Gobierno Nacional desestiman sus exigencias extremaran sus acciones con más protesta de calle e incluso manejan la posibilidad de sumar a los más de 42 sindicatos del sector que existen en todo el país.



En el Centro de Servicios, Guanape, La Guaira y Conjunto Generador Josefa Joaquina Sánchez laboran cerca de 800 personas y además de él dependen más de 12 mil jubilados.