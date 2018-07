Trabajadores de Cementos Venezuela protestaron a causa del bajo salario que perciben

4 de julio de 2018.- El sindicado de los trabajadores de Cementos Venezuela en el estado Anzoátegui realizaron una protesta este miércoles 4 de julio para exigir mejoras salariales para afrontar la hiperinflación que azota el bolsillo de los venezolanos.

Los trabajadores expresaron a diversos medios de comunicación que no pueden cubrir las necesidades básicas y alimentarias con el salario que perciben actualmente. Igualmente manifestaron que el gobierno no plantea salidas a esta terrible crisis que atraviesan los venezolanos y fundamentalmente los trabajadores quienes al final de cada quincena el salario producto de la venta de su fuerza de trabajo no les alcanza para comprar ni siquiera un kilo de carne.

Dijeron que en los próximos días, de no resolverse satisfactoriamente la situación, llamarán a nuevas acciones de protesta