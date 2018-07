Médicos de El Algodonal se sumaron al paro de enfermeros; exigien mejoras salariales e insumos médicos

Credito: Captura

Médicos de El Algodonal se sumaron este lunes al paro de los enfermeros, quienes llevan seis días de protestas exigiendo mejoras salariales, insumos médicos y se solventen los problemas de infraestructura de los centros hospitalarios, reseña El Universal.



A través de unas declaraciones transmitidas por VPItv, la vicepresidenta de la sociedad médica de El Algodonal, Verónica Martínez, manifestó: "Estamos acompañando el paro indefinido, en este hospital nuestro sueldo es indigno, no nos alcanza ni siquiera para comprar un mercado".



En tal sentido, sostuvo que las instalaciones de esta entidad médica no presentan las condiciones mínimas necesarias para atender a los pacientes. "Seguimos sin medicamentos, sin luz y sin agua", dijo.



Martínez informó que las intervenciones quirúrgicas están paralizadas y actualmente solo el servicio prenatal y de tisiología se encuentran activos.



Una protesta similar realizaron las enfermeras del Hospital Universitario, en Caracas. "No a la muerte, sí a la vida, sí a la salud, sí a un salario digno", se podía leer en algunas de las pancartas.



Por su parte, José Manuel Olivares, médico y diputado de la Asamblea Nacional, exigió que se homologuen los sueldos del sector salud con los de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Hizo un llamado a los médicos de todos los hospitales para que se unan al paro de enfermeros.



Este lunes representantes del sector salud de los estados Lara, Mérida, Zulia y Bolívar también se sumaron a las protestas.