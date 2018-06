1.500 trabajadores de Aserca Airlines dispuestos a asumir control de la empresa

Credito: La Verdad de Vargas

26-06-18.-“No podemos quedar en el aire. Los derechos de nosotros son irreversibles. No tenemos información de la quincena y menos de la liquidación. Estamos cansados de que la empresa se burle de nosotros”.



La declaración la ofrece Alexander Montilla en nombre de los 1.500 trabajadores de Aserca Airlines, quienes rechazan el cese de operaciones anunciado por la empresa este martes. “Fue Devora, quien es jefe de Aeropuerto, la que nos dijo que no podíamos seguir en la empresa porque esta había cesado sus operaciones e incluso entregaron el permiso al INAC. Se están llevando todo. Pero cómo quedamos nosotros, ¿en el aire? No podemos quedar en el aire. Queremos saber qué va a pasar con nosotros”.



Informa que los empleados están dispuestos a tomar los activos de la empresa, ya que se niegan a dejar a sus familias sin sustento.



Explica que sus derechos laborales son irreversibles. “Esta quincena debemos cobrar hasta los tickets y no sabemos nada. Estamos cansados y queremos pelear con esta empresa porque siempre se burla de nosotros



Indica que ya pidieron apoyo al constituyente de la Red de Trabajadores de Vargas, Guédez Martínez, quien participa en una mesa de trabajo en Caracas con el ministro y la viceministra de Trabajo a fin de plantear su caso.



“Nosotros, sin problemas, podemos asumir la responsabilidad de esta empresa como lo han hecho muchos trabajadores. Aquí el trabajador que tiene menos tiempo suma 10 años. Estamos preparados para asumir las operaciones”.



Indicaron que del hangar y de los mostradores se empezaron a llevar el mobiliario, como televisores y demás. “Le vamos a dar la batalla hasta el final. Vamos a acudir a la Contraloría de Vargas, que es el órgano que debe asumir esta problemática”.



Ayer hablaron vía telefónica con la constituyentista Gladys Requena, “que nos instó a luchar hasta el final. No se pueden estar burlando todo el tiempo de los venezolanos”.



“Ellos están mezclando la relación política con la laboral y eso no puede ser así. Por el hecho de que Maduro está o no en el poder no me vas a quitar mi derecho a trabajar. A ellos nos les sirve que ganó Maduro y prefieren irse”.

