SIRTRASALUD Distrito Capital respalda paro presencial de gremio de enfermería

24 de junio de 2018.- “Ante el desastre de la salud pública en Venezuela no nos queda otro camino a los pacientes, a los usuarios y a los trabajadores que unirnos y movilizarnos para exigirle al gobierno soluciones de fondo a esta tragedia”, con estas palabras SIRTRASALUD Distrito capital se pronuncia públicamente ante lo que califica como la desastrosa situación de la salud en Venezuela.

De manera vehemente manifiesta que “Ante el insoportable del drama laboral que vivimos quienes trabajamos en tan sensible sector, sin duda los peores pagados en toda la administración pública, debemos seguir el ejemplo del gremio de enfermería, quienes este lunes 25 de junio han convocado un paro presencial para salirle al paso a la política hambreadora y de salarios miserables que promueve el actual gobierno, acción esta que respaldamos y con la que somos absolutamente solidarios, pues marca con firmeza el camino de la lucha por la sobrevivencia de nuestras familias y la dignificación de nuestro trabajo. Vale decir, que el paro presencial que ha sido convocado por el Colegio de Enfermería del Dtto. Capital, privilegia la atención de las emergencias, lo que evidencia su carácter humanista y solidario con los pacientes y usuarios, contrario a la actitud del gobierno quien ha dejado a sus suerte a la población pobre, quienes están a merced de un conjunto de enfermedades ya erradicadas desde hace décadas, además de la ausencia de la atención oportuna y de calidad, tal cual lo establece la Constitución”

Acto seguido, los integrantes de SITRASALUD Dtto. Cap. se refieren al reciente anuncio de aumento salarial realizado por el presidente Maduro y sobre otros aspectos de la realidad laboral en el sector salud:

“No podemos menos que calificar como irrisorio y tramposo el reciente anuncio de aumento salarial hecho por el presidente Maduro, en primer término, señalamos que no es un aumento “salarial integral” puesto que solo Bs. 3.000.000 corresponden verdaderamente al salario, los otros Bs 2.500.000 son bonos que no tienen incidencia salarial, es decir ni en prestaciones ni en bono vacacional, etc. Esto lo sabe el propio presidente Maduro, sin embargo, cada vez que anuncia estos “incrementos” incurre en la misma falacia. En segundo lugar, señalamos que es irrisorio y ridículo este aumento, puesto que la canasta alimentaria tiene un costo de 220 millones de bolívares y la canasta básica ronda los 500 millones. El anunciado “aumento” que apenas sobrepasa los 5 millones, no toma en cuenta que la inflación para el último trimestre de este año proyecta resultados brutales e inaguantables”, prosigue el organismo de los trabajadores de la salud del Distrito Capital.

“Pero si el gobierno se ha comportado de manera antiobrera y hambradora, también responsabilizamos de la tragedia que vivimos en salud, a la desclasada representación sindical de FENASIRTRASALUD, quienes son culpables directos de la miseria y el hambre de nuestras familias, tal como lo corrobora la firma de la infame normativa laboral de octubre del 2017, la cual fue un refrito de la anterior normativa laboral firmada en el 2013, que en su momento también estaba desfasada de la realidad inflacionaria. Esta normativa de octubre de 2017 es tan miserable, que intentaron remendarla al poco tiempo de su firma mediante varias extensiones y hasta con un documento marco, emanado de la vicepresidencia de la República y supuestamente contentivo de aumentos de 4 cláusulas y el pago de un retroactivo, lo cual jamás se les pagó a los trabajadores de la salud” denuncian.

“Es así, como mentira tras mentira, ahora anuncian un acta convenio la cual no ha sido firmada por las autoridades y que estamos seguros, en el supuesto que la cancelen, se volverá “sal y agua” o “flor de un día”. Los representantes de FERNASITRASALUD no solo han sido entreguistas de nuestros derechos socio económicos, sino que también se han prestado a delatar y sapear a quienes luchamos por mejorar condiciones de trabajo y de vida y protestamos contra la corrupción y las políticas hambreadoras; así lo confirma la actitud del “constituyente” Hernán Iriarte de FENASIRTRASALUD, quien el día 11 de mayo en un acto de juramentación de un comando de campaña en el INCRET, le entregó una lista de trabajadores que protestaban al coronel Earle Siso, Director de Salud de Caracas” señala SIRTRASALUD.

SIRTRASALUD Distrito Capital señala que el gobierno de Maduro pretende resolver la crisis de salud con represión y persecución a quienes protestan: “Como cualquier gobierno burgués las actuales autoridades criminalizan, reprimen y persiguen a quienes por hambre y necesidad extrema protestamos. Así lo comprueban, por ejemplo, la golpiza recibida por trabajadores y sindicalistas del IVSS en la parroquia Altagracia de parte de colectivos al servicio del inefable ministro Luis López, con saldo de trabajadores heridos y robados. También la repudiable golpiza al dirigente sindical Pablo Zambrano y a otros trabajadores cuando protestaban en el hospital Vargas de Caracas, aunado a la amenaza del propio ministro López de “ponerle los ganchos” a este sindicalista, dejando al descubierto la ausencia de ética y la baja calaña de un ministro de salud que se expresa como un vulgar esbirro. Dice mucho que en contraste de salarios de hambre que recibimos los trabajadores de la salud, recientemente se les aumentó a los miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), un salario que supera los 20 millones de bolívares lo que evidencia que el gobierno de Maduro privilegia las funciones represivas mucho más que las funciones de quienes dispensamos salud al pueblo”

SIRTRASALUD Distrito Capital propone un conjunto de acciones y un plan de lucha a los trabajadores, en este sentido afirma:

“Hemos insistido en que se cumpla el art. 91 de la Constitución el cual establece un salario mínimo que tenga correspondencia con la canasta básica indexada, por eso denunciamos como tramposos los aumentos que tengan como base el actual salario mínimo hiperdevaluado. En tal sentido llamamos a todos los trabajadores de la salud de las distintas instituciones, a los gremios y sindicatos a considerar la posibilidad de realizar acciones de paros escalonados, incluso de un paro indefinido. Asimismo a crear una instancia permanente intergremial y sindical donde decidamos democráticamente las acciones a emprender”. Culminan los integrantes de SIRTRASALUD Distrito Capital.

¡Solo la movilización y la lucha podrán lograr estas conquistas evitando que este gobierno falsamente autodenominado obrerista y socialista mate de hambre a nuestras familias!