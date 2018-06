Protesta por la Basura en el Municipio Sucre este miércoles 20/06 a las 10am

20/06.- Los ex trabajadores de Sabenpe se concentrarán mañana miércoles a las 10 de la mañana en las puertas de la Alcaldía de Sucre para protestar en contra de la problemática de la recolección de desechos solidos en este municipio.



ANTECEDENTES

En en año 2014 durante el mandato de Carlos Ocariz le fue revocada la concesión de recolección de desechos solidos a la empresa Sabenpe, que tuvo que prescindir de los servicios de 505 trabajadores que hasta el día de hoy esperan la cancelación de sus prestaciones sociales. Desde ese momento la recolección de basura ha venido siendo encargada a camiones privados, generando un catastrófico mal servicio.



LA PROTESTA CONTRA EL ACTUAL ALCALDE

Durante la campaña electoral el entonces candidato a la alcaldía Jose Vicente Rangel Ávalos, prometió mejorar esta problemática de ser elegido. Es el caso, que al principio al tomar el mando se reunió con representantes de los ex trabajadores de Sabenpe y prometió ir mejorando la situación, sin embargo, el Alcalde cambió la contratación de unos camiones privados por otros diferentes y ha dejado en manos de estos la recolección de desechos solidos repitiendo el mismo esquema de Ocariz. Ahora que se enteró que desde el viernes hemos llamado a esta protesta, sale el lunes anunciando que va a demandar al ex alcalde Ocariz por la destrucción de la infraestructura de recolección de basura del municipio, pero no ha hecho nada nuevo para resolver este problema.



LAS PETICIONES

PRIMERO: Contra la repetición del vicio de contratar a dedo unos pocos camiones privados, y dejarles toda la recolección de desechos solidos en el segundo municipio más grande de latinoamérica, cuando anteriormente Sabenpe contaba con 45 camiones.



SEGUNDO: Solicitar se llame a una licitación publica a empresas privadas para que se encarguen de la recolección de desechos solidos en el municipio Sucre.



TERCERO: Se incluyan a los experimentados trabajadores que fueron de Sabenpe, en la nomina de una futura empresa de recolección de desechos sólidos y cese la tercerización de los dueños de los camiones privados que prestan hoy el servicio, que someten a condiciones de esclavitud moderna y condiciones laborales deplorables a quienes contratan para tal fin.