OIT designa miembros comisión investigará presuntas violaciones laborales en Venezuela

09-06-18.- La expresidenta del Tribunal Constitucional de España María Emilia Casas y dos juristas latinoamericanos serán los miembros de una comisión creada por la OIT para investigar las denuncias contra el Gobierno venezolano por violaciones de los derechos laborales, reseña la agencia Efe.



La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó hoy la designación de los tres miembros independientes que conformarán la llamada Comisión de Encuesta para Venezuela. Se trata del mecanismo de más alto nivel que investiga y establece conclusiones sobre las quejas planteadas contra gobiernos por el no respeto de los derechos amparados por las convenciones de la organización.



La presidencia de la Comisión ha sido confiada al magistrado dominicano Manuel Herrera Carbuccia, juez presidente de la Sala de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana. Herrera ha ocupado además cargos de responsabilidad en entidades especializadas en temas laborales y de seguridad social con alcance latinoamericano e iberoamericano, además de ser autor de varios libros dedicados a la temática laboral.



Completa la Comisión de Encuesta para Venezuela el jurista uruguayo Santiago Pérez del Castillo, exministro de Trabajo de su país y exrector de la Universidad de Montevideo. También cuenta con una amplia experiencia en materia de derecho laboral, es miembro de tribunales arbitrales que resuelven disputas colectivas e individuales en esta materia y ha trabajo en distintos proyectos con entidades internacionales.



La Comisión de Encuesta fue solicitada por la patronal venezolana Fedecámaras en 2015 por violación de los convenios de fijación de salarios mínimos, libertad sindical y consulta tripartita.



A pesar de que la OIT ha discutido en seis ocasiones esos temas con el Gobierno venezolano, éste no ha adoptado medidas para corregir las violaciones detectadas.



Asimismo fracasó el intento de institucionalizar una mesa redonda tripartita, así como la visita de una misión de alto nivel de la OIT -aunque sin los poderes de una Comisión de Encuesta- por objeciones de las autoridades a su agenda de trabajo.



Desde la fundación de la OIT, en 1919, sólo se han activado doce comisiones de Encuestas, siendo las más recientes sobre Birmania en 2001 y Zimbabue en 2008.



Líderes sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), del Sindicato de Alimentos Polar y de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, que participaron en las últimas dos semanas en la Conferencia anual de la OIT en Ginebra, dijeron que harán todo lo posible para que la Comisión de Encuesta pueda cumplir su trabajo.



Ello ante la posibilidad de que el gobierno no colabore con sus miembros o no les garantice las condiciones para realizar una investigación imparcial e independiente.



Los sindicalistas dijeron que están preparados para viajar a cualquier punto de la frontera para entrevistarse con los expertos que evaluarán la situación en el país.

