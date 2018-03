Trabajadores de la extinta Alcaldía Metropolitana siguen esperando pago de aguinaldos, pasivos laborales y reubicación

La notable presencia de policías y guardias nacionales no es bien vista por los trabajadores que reclaman sus derechos Credito: Aporrea,org

Trabajadores despedidos de la Alcaldía Metropolitana y otros que dejaron de cobrar tras el anuncio de su eliminación, y que no han percibido aún los aguinaldos de diciembre 2017, se manifestaron hace un par de semanas frente a la Vecepresidencia y al Ministerio de Finanzas, para hacer sus reclamos. Exijen que se cumpla con la Resolución 6540 y dicen que a pesar de que el presidente Nicolás Maduro ya autorizó los recursos para su pago, la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y el Ministerio de Finanzas se siguen demorando con la aprobación del punto de cuenta para efectuar los pagos. No han reubicado a los trabajadores del ente que quedaron cesantes y aunque la Junta Liquidadora cumplió su cometido, los órganos responsables del pago no cumplen con los desasistidos trabajadores.

Entre los asuntos pendientes mencionan los salarios caídos, actualización y y nivelación de los mismos, el reconocimiento de las fechas reales de ingreso de cada trabajador, otros pasivos laborales y la retroactividad.

A raíz de la protesta de calle que efectuaron, hubo un compromiso mediado por una comisión de la ANC que solicitó al sindicato la entrega de sus pedimentos para ser procesados. La preocupación de los trabajadores por su reubicación laboral y por la cobranza de lo adeudado, adquiere mayor dimensión teniendo en cuenta la escalada hiperinflacionaria que hoy golpea a los hogares venezolanos, frente a la cual se convierte en una verdadera tragedia la carencia de ingresos y de un empleo dignamente remunerado.

Cuando decenas e trabajadores y trabajadoras trancaron el cruce de Carmelitas para llamar la atención, se hizo notar una fuerte presencia policial y de la GNB, ante lo cual tuvieron que recalcar que no eran "guarimberos", que exijían sus reivindicaciones y no estaban protestando contra el gobierno de Nicolás Maduro sino para conseguir respuestas efectivas y satisfactorias de las instituciones en el cumplimiento de sus obligaciones para con los trabajadores.

Estos trabajadores y trabajadoras esperan que por fin se resuelva su situación.