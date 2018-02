Trabajadores del IVIC y del Hospital de los Magallanes demandaron mejores condiciones laborales

Credito: EU

21-02-18.- Trabajadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), desarrollan este miércoles una protesta en la carretera Panamericana para exigir mejores condiciones laborales, donde se destaca el contrato colectivo y las primas por hijo, según reseña elportal Globovisión.



Una empleada de la organización indicó vía telefónica que desde este lunes se encuentran protestando, con la intención de "no dejar pasar a nadie al Instituto".



Aseguró que ayer los manifestantes del IVIC colocaron barricadas antes de llegar a la alcabala de la Guardia Nacional Bolivariana, ya que no querían que los transportes de la institución se movilizaran, para así mantener a los trabajadores dentro de la organización.



Dijo, a su vez, que la protesta la desarrollan los obreros y que éstos se ven apoyados por el sindicato administrativo.



Hospital de los Magallanes de Catia en emergencia



Por su parte, los trabajadores, médicos, enfermeros y empleados administrativos salieron a las puertas del centro de asistencia médica para demandar salarios dignos, insumos médicos, reactivos y medicamentos, ya que según el personal no hay nada para brindar una correcta atención de los pacientes.



Usuarios de la red social Twitter publicaron varias de las exigencias que los trabajadores de la institución realizan al Gobierno Nacional, entre las que destacan la apertura de un canal humanitario, para paliar un poco la falta de insumos y medicamentos que ataca a todo el sector de la salud en el país.