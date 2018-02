Trabajadores de Conviasa anuncian paro para exigir pago de pasivos laborales

Credito: Archivo

19-02-18.-Los trabajadores de la aerolínea Conviasa decidieron declarar la “hora cero y paralizar sus actividades” a partir de mañana para exigir el pago de pasivos laborales y que cese el acoso laboral, según reseña el diario El Nacional.



La denuncia de los trabajadores, que no se identificaron, es en base a amenazas por parte de los directivos, así como que se les obligue a votar cada vez que hay elecciones.



Así mismo, el deterioro de las condiciones de trabajo entre diciembre y lo que va de febrero que según estos, ha provocado un gran número de renuncias en la aerolínea. “De una nómina de 2.600 trabajadores en las estaciones del territorio nacional, alrededor de 1.040 han presentado su renuncia al Departamento de Talento Humano”, reseña lo nota.



“40% del personal ha decidido irse, unos se van para otras aerolíneas que desde diciembre están pagando mejor salario y otros se han ido a destinos como Perú, donde la oferta de trabajo les permite tener una mejor calidad de vida”.



Precisó que diariamente se registran entre 15 y 20 renuncias en la aerolínea, algunas de las cuales han sido rechazadas. El personal es amenazado con calificación de abandono de trabajo de mantener su solicitud de renuncia.



La fuente aseguró que no está en sus planes retirarse de la empresa, pero insistió en que la molestia por los bajos sueldos es generalizada. “El viernes fue que vimos un aumento significativo en la quincena. Los que ganábamos sueldo mínimo empezamos a ganar el doble. Me depositaron más de 400.000 bolívares, pero eso lo gasté en medio cartón de huevos y unos panes. El sueldo de los supervisores, después del incremento, quedó en más de 1,4 millones de bolívares.



La fuente afirmó que la industria de la aviación comercial está perdiendo personal calificado y Conviasa, que pertenece al Estado, es la que menos interés ha tenido en retenerlo. “Esta empresa técnicamente está quebrada”.