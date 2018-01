Sucre: Alimentos Polar envió a casa a 78 trabajadores que no recibirán salarios

13 de enero de 2018.- Un total de 78 trabajadores pertenecientes a la planta de enlatados de Alimentos Polar, localizada en la población de Marigüitar, municipio Bolívar del estado Sucre fueron enviados a sus casas y por espacio de tres meses no recibirán sus sueldos y salarios.



El secretario general del Sindicato que agrupa a estos obreros, Frank Ramírez, denunció la acción por parte de esta empresa de alimentos que utiliza esta figura de suspensión de actividades para enviar a los trabajadores a la calle y luego proceder a despedirlos.



“El pasado miércoles 10 de enero, 78 trabajadores que laboramos en Alimentos Polar Planta de enlatados de Marigüitar, regresamos a nuestro sitio de trabajo luego del periodo de vacaciones y al llegar a la empresa no se nos permitió el acceso”, aseguró el líder sindical.



Asimismo, Emma García, quien tiene más de 15 años laborando en esta compañía del grupo Polar, calificó de humillante el trato que recibieron al querer ingresar a sus puestos de trabajo. Al tiempo que argumenta que no hay razones para mantenerlos en la calle sin sueldo, porque en la empresa hay materia prima para producir.



“Nos trataron como unos delincuentes, le colocaron un candado al portón para que no entráramos”, expresó García.



Finalmente, Ramírez indicó que los trabajadores asistieron a la sede de la Inspectoría del Trabajo en Cumaná para exigir que sea emitido un documento donde se solicite a la empresa la inmediata reincorporación del personal.



“Queremos hacerles un llamado a las autoridades regionales para que cumplan con las leyes y hagan cumplir la Ley del Trabajo. Hoy estos padres están en la calle y corren el riesgo de quedar sin el sustento para mantener a sus familiares”, enfatizó el representante sindical.

