Zulia: Trabajadores de Monaca, Cargill y Mosaca denuncian paralización de producción

Protesta de los trabajadores de Monaca en Zulia

12 de enero de 2018.- La clase trabajadora de las plantas Monaca, Cargill y Mosaca, del estado Zulia protagonizaron una protesta que no habrían querido realizar, pero que la paralización de los tres molinos productores de alimentos de sus respectivas entidades de trabajo les obligó.



Desde finales del pasado mes de noviembre la falta de trigo importado obligó la paralización de los tres molinos ubicados en el municipio San Francisco, desde donde se produce harina de trigo, harina leudante, harina todo uso y harina de trigo panadero.



Durante la protesta pacífica de este miércoles, los trabajadores afectados por la paralización de las plantas solicitaron al Gobierno nacional la aprobación de los recursos necesarios para reactivar la producción.



Solo en Monaca somos aproximadamente 350 los trabajadores y trabajadoras afectados por el apagado de los molinos, ya que la empresa solo nos está cancelando el sueldo básico, semanal ganamos de 20 a 25 mil bolívares más el cestaticket. Nos eliminaron los bonos de producción mensual y las guardias, detalló para este medio digital, Yolfran Soto, quien desde hace 4 años se desempeña como ayudante general en despacho.



El trabajador detalló que la situación es delicada no solo porque están en juego sus puestos de trabajo, sino que además está en riesgo el abastecimiento de la población de los estados Zulia, Monagas y Maturín, así como de las ciudades de San Cristóbal, Barquisimeto, Ciudad Bolívar y Puerto Cabello, que son las regiones que son atendidas con la producción de estas 3 empresas zulianas.



“Entre noviembre y diciembre llegó trigo al país, pero éste ha sido descargado por Puerto Cabello y la mercancía ha sido distribuida hacia la región central del país por lo que hay producción hacia esa zona, pero hacia el occidente del país no han llegado los insumos suficientes”, pormenorizó Soto, quien además explicó que desde la empresa, alegan que “no puede traer el trigo que llegó al puerto de Carabobo hacia al Zulia debido al alto costo de los fletes”.



Estamos pidiendo que se nos garantice nuestros puestos de trabajo, afirma Soto al referir que acudieron ante la sede de Inspectoría del Trabajo, ubicada en el municipio San Francisco, donde el inspector Norwins Casanova, les informó que la empresa no ha solicitado autorización para suspender la producción por falta de materia prima.



“Los molinos están apagados, solo había estado trabajando hasta hace una semana el personal de despacho, ya que había quedado una producción en las instalaciones por despachar”, concluyó el trabajador.