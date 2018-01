Trabajadores de Petrocedeño (PDVSA) gritan que su salario no les alcanza y sus hijos tienen hambre

Cascazo de trabajadores de Petrocedeño que reclaman que no les alcanzan sus salarios Credito: Redes Sociales

Por redes sociales circuló este 7 de enero 2018 un video de los trabajadores de Petrocedeño (PDVSA) en el que se concentran dentro de las instalaciones y gritan la consigna "El salario no me alcanza, mis hijos tienen hambre", haciendo sonar sus cascos. Exigieron también otras mejoras en su situación laboral.

Trabajadores petroleros comienzan a movilizarse frente al impacto de la crisis y de la hiperinflación, ante la cual sus salarios quedaron ya muy lejos de lo contemplado en el Art. 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual la referencia para el cálculo del salario mínimo tenía que ser el valor de la Canasta Básica. Hoy ni siquiera llega para cubrir la Canasta Alimentaria.

VPItv (@VPITV) twitteó a las 1:23 p. m. on dom., ene. 07, 2018:

#7Ene "El salario no me alcanza, mis hijos tienen hambre": Trabajadores de Petrocedeño, una de las filiales de Pdvsa, tocaron cacerolas con sus cascos y gritaron consignas para exigir mejoras salariales https://t.co/ZI7igkR93y

(https://twitter.com/VPITV/status/950055387104935936?s=03)