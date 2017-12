Trabajadores de la Alcaldía Metropolitana trancaron la Av. Urdaneta y protestaron frente a la Vicepresidencia

“¡No al despido!”, protestaron trabajadores de la Alcaldía Metropolitana Credito: Web

26-12-17.-Los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana protestaron frente a la Vicepresidencia de la República y trancaron la avenida Urdaneta un día después de Navidad, este 26 de diciembre.



Una comisión integrada por cinco representantes sindicales fue recibida en las instalaciones del ente gubernamental. Sin embargo, a las afueras del edificio la situación fue otra. Trabajadores denunciaron que efectivos de la GNB los agredieron con escudos y que el concejal de Un Nuevo Tiempo por el municipio Libertador, Emmanuel Jiménez, fue detenido por la Policía Nacional en medio de la protesta. Minutos después fue liberado.



“Nuestros hogares no tuvieron ni un pan de jamón. Nuestros hijos se quedaron sin juguetes”, denunció Gustavo Rodríguez, secretario general del Sindicato de los Empleados de la Alcaldía Metropolitana (Alcamet).



“Nosotros no queríamos esto (la eliminación de la alcaldía). Queríamos que bajaran los recursos. El Gobierno jugó de manera cruel, no esperó ni siquiera hasta enero”, dijo la mañana de este martes desde una concentración realizada en la Plaza de la Moneda, frente al Banco Central de Venezuela (BCV).



Los trabajadores denunciaron que no han recibido respuesta ni razones por parte de las autoridades. Helen Reiter, jefa sindical, precisó que entre noviembre y diciembre enviaron cartas a la Vicepresidencia para solicitar, primero, la aprobación de recursos y después la reconsideración de la medida tomada por la ANC. El silencio oficial ha sido lo único que recibieron.



También han consignado documentos ante el Ministerio de Finanzas, la Inspectoría del Trabajo e incluso hasta en el Palacio de Miraflores. “Exigimos a Delcy Rodríguez que se reúna con los sindicatos. Si tenemos que ir a la ANC, vamos a ir”, aseguró Reiter.



Tras la asamblea celebrada en la Plaza de la Moneda, los trabajadores bajaron cerca de las 10:00 am a la sede de la Vicepresidencia para hacerse escuchar. Un Guardia Nacional que custodiaba la puerta del edificio llamó por teléfono para avisar sobre la protesta; inmediatamente, los empleados trancaron el paso en la avenida Urdaneta.



“¡No somos guarimberos, somos trabajadores!” y “¡No al despido!” eran algunas de las consignas que cantó el grupo de aproximadamente 70 personas a una cuadra de Miraflores. Comisiones de la GNB y de la PNB no tardaron en llegar al sitio.



No fue sino pasadas las 11:00 am que la comisión integrada por cinco miembros sindicales fue recibida en la Vicepresidencia para buscar una solución a los miles de trabajadores afectados por la medida.