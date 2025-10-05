(VIDEO) La Armada china se despliega en Venezuela en medio de crecientes tensiones con EE. UU.

La llegada de la Armada China a Venezuela marca una escalada dramática en las tensiones globales.

Este movimiento señala la determinación de Pekín de contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la región y apoyar a Caracas frente a la presión de Washington. Analistas advierten que la presencia de buques de guerra chinos tan cerca de las aguas estadounidenses podría desencadenar una nueva fase de confrontación, reconfigurando alianzas y amenazando la estabilidad en todo el hemisferio occidental.

