Presidente Maduro: "Ocho barcos militares, con 1.200 misiles, y un submarino nuclear apuntan a Venezuela"

El mandatario venezolano afirmó que su país ha respondido a la "máxima presión" en contra de su país con la "máxima preparación para la defensa".

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que el país "está enfrentando la más grande amenaza" en los últimos cien años y advirtió: "Ocho barcos militares, con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela".

En esta jornada, el mandatario venezolano dio una rueda de prensa nacional e internacional donde se refirió a la presencia de buques militares estadounidenses en el Caribe sur, cerca de las costas venezolanas.

"Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral, criminal y sangrienta", aseveró.

"El peor error: la máxima presión"

El jefe de Estado venezolano aseveró que su país "jamás va a ceder frente a amenazas y chantajes" y agregó que el Gobierno de EE.UU. "ha montado un bodrio con un país entero".

"Ellos han querido avanzar hacia la máxima presión militar y nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela", afirmó Maduro.

Asimismo, el mandatario aseveró que "habiendo sido derrotadas todas las formas de guerra híbrida contra un país, han optado por el peor error: la máxima presión", advirtió.

"Venezuela es un país pacifista, pacífico, pero somos un pueblo de guerreros, y Venezuela jamás va a acceder a chantajes y amenazas de ningún signo", sentenció.

“Ni apuntándonos mil misiles podrán con nosotros, los venezolanos somos gente de dignidad”, dijo el presidente Maduro.

Canales abiertos

Al ser consultado por los canales de comunicación entre los gobiernos de Venezuela y EE.UU., el mandatario aseveró que existen dos que están "maltrechos".