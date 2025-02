Diosdado Cabello tras revocación de licencia a Chevron: "No nos conocen, este pueblo es indestructible y no tiene miedo"

Este miércoles, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, en referencia a la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar la licencia a Chevron para operar en el país, recordó que "este pueblo es indestructible" y que no se va a dejar someter porque "no tiene miedo".

Durante el programa Con el Mazo Dando en su emisión 517, expresó: "No nos conocen", al recordar que, pese a los ataques impulsados por la derecha y a través de gobiernos extranjeros que llevaron al país en un momento crítico con sanciones y el bloqueo, aún se mantiene vigente el gobierno revolucionario dado el carácter y la valentía de los venezolanos.

Destacó, además, que "han tratado de las mil maneras de someter al pueblo de Venezuela. ¿Y han podido? No han podido. No han podido. Han intentado magnicidio, golpe de Estado, rendirnos por hambre. ¿Han podido? No. Invasiones. ¿Han podido? No. Este pueblo es indestructible", dijo en el programa.



"Creer que el pueblo de Venezuela se va a dejar someter por miedo, ¿miedo? Ni cuando no había luz", rememoró al tiempo que prosiguió, señalando que "nos cortaron el servicio eléctrico, nos dejaron sin vender petróleo y oro, ¿y han podido con nosotros? ¡No! No han podido ni podrán.

"Hoy están de fiesta los amargados de la oposición"

El líder del PSUV también leyó el pronunciamiento del gobierno venezolano, emitido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en el que rechaza la decisión "lesiva e inexplicable" del gobierno de Donald Trump de suspender la licencia otorgada por la administración de Joe Biden, a la empresa petrolera Chevron para que realice operaciones en suelo venezolano.

En alusión a las acciones de la oposición contra Venezuela, dijo: "Hoy están de fiesta los amargados y las amargadas que, en este año 2025, no habían pegado ni una y les lanzaron un hueso. Agarren su hueso y a ver si le sacan carne".

Agregó que "en razón de eso, el gobierno nacional emitió el referido pronunciamiento".

Asimismo, expresó a la oposición que no tenían nada que celebrar porque, después de esa decisión, ya se iban a enfrentar las diferentes facciones de opositores:

"No tienen nada que celebrar, amargados. Nada. Ese hueso se le acaba rapidito, porque ustedes comenzaban a pelear por los huesos".

Además, señaló que esa decisión de EEUU responde al lobby que hicieron los opositores en EEUU: "¿Cuánto costaría eso? Son los lobbies que se imponen. Pero ese es el problema de ustedes, nosotros no controlamos eso. Nosotros no pagamos esos lobbies. Si siguen ustedes por ese camino, nosotros seguimos por el camino de la patria. Por nuestro camino, el camino que vamos labrando nosotros mismos. De ahí no nos saca nada ni nadie, por el camino de la revolución bolivariana, la revolución de Chávez, la revolución socialista".