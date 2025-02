Trump dice que acordó con Maduro regreso de inmigrantes venezolanos, incluidos los miembros del Tren de Aragua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que su administración acordó con el jefe de Estado, Nicolás Maduro el regreso de inmigrantes venezolanos, incluidos los miembros del Tren de Aragua, al país.

"Muy importante destacar, Venezuela ha acordado recibir, de regreso a su país, a todos los inmigrantes ilegales venezolanos que estaban en los EE. UU., incluidos los miembros de la pandilla Tren de Aragua", dijo Trump a través su red Truth Social este sábado.

It is so good to have the Venezuela Hostages back home and, very important to note, that Venezuela has agreed to receive, back into their Country, all Venezuela illegal aliens who were encamped in the U.S., including gang members of Tren de Aragua. Venezuela has further agreed to…



— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 1, 2025

Trump dio a conocer que en la misma conversación entre Richard Grenell, enviado especial de Donald Trump, y el primer Mandatario, "Venezuela también ha acordado proporcionar el transporte de regreso".

Recordemos que este viernes 31 de enero, Maduro, recibió en el Palacio de Miraflores al enviado especial de Donald Trump, Richard Grenell.