Diputado Jacobo Torres acusa a EEUU de usar la migración para "justificar el bloqueo" contra el país

EEUU busca generar una crisis con la migración venezolana para justificar su bloqueo económico contra esta nación caribeña, declaró en conversación con la Agencia Sputnik el diputado e integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jacobo Torres.



"Esto forma parte de un guión para seguir descalificando al Gobierno legítimo de Venezuela, y seguir tratando de justificar las medidas coercitivas y el bloqueo", expresó Torres.



El Departamento de Seguridad Nacional aprobó el 12 de octubre un nuevo esquema que permitirá a migrantes venezolanos acogerse a una protección especial, siempre y cuando cuenten con un patrocinador en ese país.



Tras este nuevo plan, la administración de Joe Biden devolverá a México a aquellos que cruzan la frontera ilegalmente. Desde la entrada en vigencia del programa, las autoridades migratorias de EEUU regresaron a territorio mexicano a más de 1.700 migrantes venezolanos.



Provocación



Torres, también coordinador de asuntos internacionales de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, señaló que EEUU provocó la migración ilegal con la imposición de sanciones contra su país.



"Es un doble rasero, porque al principio ellos estimularon la migración ilegal para EEUU, eso fue lo que pasó con el tema del Darién [selva fronteriza entre Colombia y Panamá] y es lo que ha venido pasando con la frontera de México. El cierre de la frontera por parte de EEUU lo que hace es exacerbar la situación, porque por un lado estimulan la migración ilegal y por el otro restringen el acceso de esos migrantes", comentó.



Además, consideró que las agresiones contra la migración venezolana forma parte de un plan que se viene desarrollando desde hace tiempo.



"Forma parte de un plan desestabilizador, no de ahora, sino que viene trabajándose desde hace ya bastante tiempo (…) han intentado por distintos medios tratar de generar y estimular una migración para después estimular una xenofobia contra los venezolanos en Colombia, Chile, Perú, Panamá y México", subrayó.



Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su Gobierno apoyará a los venezolanos que llegan de manera masiva desde EEUU, tras su expulsión.

En ese sentido, el parlamentario manifestó que el Gobierno mexicano honra su política exterior al aliviar cualquier carga a migrantes que quedaron varados.



Torres destacó las políticas de la administración de Nicolás Maduro para repatriar a los connacionales que migraron a otros países y por diversos motivos decidieron retornar a Venezuela.



"Creo que la respuesta que se ha dado del lado nuestro ha sido contundente en términos de tratar de repatriar a estos compatriotas, pero además generar una respuesta que permita denunciar este doble juego, por un lado estimular la migración ilegal y por el otro reprimir cualquier intento de entrar ilegalmente a estos países", acotó.



En marzo, el presidente Maduro denunció la parcialización del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y lo acusó de sacar cifras falsas sobre la migración venezolana. Además, Maduro exigió el mes pasado a Biden no manipular la migración de América Latina y el Caribe luego de que el mandatario estadounidense dijera que "no es racional" deportar a Venezuela, Cuba y Nicaragua los migrantes que llegan de esos países.



Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, 6,8 millones de venezolanos migraron de su país. No obstante, de acuerdo con datos del Gobierno, más de 29.000 connacionales retornaron al país a través del denominado Plan Vuelta a la Patria desde su implementación en el año 2018.



Sobre Venezuela pesan más de 900 medidas coercitivas, lo que llevó a una reducción del 99 por ciento de sus ingresos, según denunció el Gobierno.