Ned Price sobre posible canje humanitario entre EEUU y Venezuela: "Es una cuestión de máxima prioridad"

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo este lunes que el gobierno de Joe Biden sigue trabajando por lograr la liberación de ciudadanos estadounidenses presos en otros países como Venezuela.



"Es una cuestión de máxima prioridad", aseguró el vocero.



"Sobre los detenidos estadounidenses, el mismo punto que hice sobre Paul Whelan y Britney Griner se aplica a los detenidos injustamente en Venezuela y su custodia". Agregó que, no obstante, "no le hace bien a sus casos, ni a sus perspectivas de cualquier pronta liberación, hablar de ello públicamente. Les puedo asegurar que estamos trabajando en estos casos. Es una cuestión de máxima prioridad", expresó.



"Nuestro enviado especial presidencial para asuntos de rehenes, Roger Carstens, ahora ha hecho un par de viajes a Venezuela para trabajar en estos casos y vamos a seguir haciéndolo en silencio, en un esfuerzo para hacer progresos", informó Price.



El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo este lunes 22 de agosto que, el sistema de sanciones que han impuesto desde el 2019 contra el gobierno de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, se mantiene en pie, y al mismo tiempo advirtió a los ciudadanos estadounidenses de no viajar a territorio venezolano.



"Las sanciones al gobierno de Maduro siguen vigentes. Seguiremos aplicando nuestro régimen de sanciones contra Maduro», dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en rueda de prensa."



El diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, que estaría por reiniciarse en México ha sido nuevamente frenado. Recientemente, el presidente Maduro cuestionó las negociaciones a la liberación de ciudadanos venezolanos e iraníes que estaban a bordo de un avión confiscado en Argentina.



"Hemos dejado en claro que revisaríamos las sanciones en respuesta a los pasos constructivos si Maduro y las partes venezolanas lograran un progreso significativo en las negociaciones en México", acotó Price.



Con información de Venezuela News / Agencias.