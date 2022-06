(VIDEO) Cumbre de las Américas: Presidente argentino criticó exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua y pidió reestructuración de la OEA

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, criticó este jueves fuertemente la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la IX Cumbre de las Américas, que se desarrolla en Los Ángeles, Estados Unidos (EE.UU.), al aseverar que ser anfitrión no permite imponer "derecho de admisión".



“Definitivamente hubiésemos querido otra Cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la Cumbre no otorga la capacidad de imponer un 'derecho de admisión' sobre los países miembros del continente”, apuntó Fernández en su discurso en la reunión plenaria del cónclave hemisférico.



El dignatario habló en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de la que cumple como presidente pro témpore, y resaltó que en esta se convive dentro de la diversidad de criterios y el respeto, pues aunque los puntos de vista pueden variar, las preocupaciones son muy similares en un contexto tan complejo.



Asimismo, el jefe de Estado del país suramericano lamentó que todas las naciones no hayan podido asistir al cónclave que debería ser un espacio para el debate.



Condenó bloqueos impuestos a Cuba y Venezuela



“Latinoamérica mira con dolor el padecimiento que sobrellevan dos pueblos hermanos. Cuba soporta un bloqueo de más de seis décadas impuesto durante la Guerra Fría y Venezuela tolera otro. Con medidas de este tipo se busca condicionar a los Gobiernos, pero en los hechos solo se lastima a los pueblos”, apuntó Fernández.



En este sentido, el presidente argentino instó a su homólogo estadounidense Joe Biden a apoyar una apertura regional, fraterna, respetuosa, para favorecer los intereses comunes.



“Los años previos a su llegada al Gobierno de los Estados Unidos de América, estuvieron signados por una política inmensamente dañina para nuestra región desplegada por la administración que lo precedió. Es hora de que esas políticas cambien y los daños se reparen”, dijo el máximo dirigente del Ejecutivo del país latinoamericano.



Invitación a Biden a plenaria de la CELAC



En su alocución en la plenaria de la IX Cumbre de Las Américas con sede en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el jefe de Estado argentino invitó a su homólogo estadounidense a participar en la próxima reunión plenaria de la Celac.



Petición que realizara el presidente Maduro, a la que encomendó al presidente Alberto Fernández como presidente de la CELAC.



Reestructuración de la OEA



Igualmente reclamó en su participación, una "reestructuración" de la Organización de Estados Americanos (OEA) "removiendo de inmediato a quienes la conducen", si el organismo "quiere ser respetado y volver a ser la plataforma política regional para la cual fue creada", argumentó.





Con información de Telesur / Actualidad RT.