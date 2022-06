Diosdado Cabello afirma que "EEUU demuestra la obsesión por Venezuela"

Las recientes declaraciones de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, demuestran la obsesión de su Gobierno por Venezuela, afirmó el diputado venezolano Diosdado Cabello.



"Eso es una obsesión de los Estados Unidos con Venezuela, la democracia que ellos entienden es designar como presidente de Narnia [opositor Juan Guaidó] a un tipo que jamás fue a una elección presidencial, y lo aceptan, ellos y lo reconocen", expresó Cabello en una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).



En declaraciones al medio estadounidense Miami Today, difundidas por el portal web venezolano Runrunes, Richardson dijo que para que su país restablezca las relaciones diplomáticas con Venezuela debe llegar una "solución democrática".



"Con suerte, a través de negociaciones, o lo que sea, se llegará a una solución democrática, y una vez que lo haga, podremos volver a poner en marcha nuestra embajada; pero hasta que esas cosas sucedan a nivel estratégico con el presidente [Joe Biden] y con el Departamento de Estado, no puedo hacer nada", señaló la funcionaria.



Cabello, también primer vicepresidente del PSUV, aseguró que su Gobierno no discutirá la soberanía venezolana en una mesa de diálogo.



"La señora del Comando Sur queda muy mal, quedan muy mal todos ellos cada vez que declaran, porque asumen que nosotros nos vamos a sentar en una mesa de diálogo es para preguntarles ¿cuándo le entregamos [la soberanía]?, eso no existe, aquí quienes tiene que pedir perdón son los sectores opositores y Estados Unidos que tanto daño le han hecho a nuestro país", acotó.



El parlamentario manifestó que la insistencia de Estados Unidos obedece a que su país "no se arrodilla ante el imperialismo norteamericano".



En 2019, Washington reconoció al opositor Guaidó, quien en enero de ese año se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela, y desconoció a Maduro, reelecto en 2018 para su segundo período.



Ese mismo año, Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos, tras argüir que el Gobierno del presidente de ese entonces, Donald Trump (2017-2021), estaba detrás de la autoproclamación de Guaidó, acto que calificó como un intervencionismo.