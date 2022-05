(VIDEO) Fernando Casado: “Exclusiones de EEUU de Cumbre de las Américas le han aislado”

El presidente de México, Andrés Manual López Obrador (conocido con el acrónimo AMLO), reiteró el lunes que solo se presentará en la IX Cumbre de las Américas, si el Gobierno estadounidense invita a todos los países de la región. De hecho, afirmó que el mandatario estadounidense, Joe Biden, aún no ha respondido a su petición de invitar a todos los Estados al evento.



En este contexto, el politólogo Fernando Casado, durante una entrevista concedida a la cadena HispanTV, ha abordado el tema, indicando que mientras EE.UU. obstaculiza la participación de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la Cumbre de las Américas, él mismo se encuentra aislado.



Estados Unidos que quería aislar a tres países: Cuba, Venezuela y Nicaragua, tras excluirlos de la Cumbre de las Américas, es “aislado por los países de la región, porque es una región que ha cambiado, que ya no simplemente sigue los designios de EE.UU.”, lo que, a su juicio, “parece que no llega a entender EE.UU. que trata de imponer una agenda sin tener realmente la capacidad para hacerlo”, ha señalado.



EE.UU. anunció el 2 de mayo que no invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela al evento, debido a que, a su juicio, “no respetan” la democracia. En reacción, los países de la Comunidad del Caribe (Caricom), así como México, Bolivia y Guatemala adelantaron que no participarían en la cita hemisférica si se concreta la exclusión anunciada por Washington.