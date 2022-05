(VIDEO) López Obrador: "Hubiese querido que EEUU levantara el bloqueo a Cuba"

El Presidente de México Andrés Manuel Löpez Obrador, que señaló hubiera querido que su homólogo estadounidense, Joe Biden, levantara el bloqueo a Cuba, el cual definió como violatorio de derechos humanos, medieval, genocida y que nada tiene que ver con la fraternidad, informó Prensa Latina.



De esta manera, López Obrador respondió a una pregunta periodística durante su conferencia de prensa matinal, acerca de la suspensión de algunas medidas anunciadas este lunes por Biden, hecho que calificó como de positivo.



Es un avance inicial en el camino correcto, expresó López Obrador, pero son dos cosas distintas respecto a la demanda de que realice una Cumbre de las Américas incluyente, no excluyente como la convocada, aclaró.



Con respecto a la Cumbre de Las Américas, a realizar en la ciudad de Los Ángeles, EEUU, López Obrador dijo que también era parte de lo mismo porque niega a un país el derecho soberano de su pueblo a tener la forma de gobierno que desee, y ninguna nación, por poderosa que sea, puede intervenir en sus asuntos internos, afirmó.



“Es un asunto de principio y vamos a esperar a ver qué sucede”, dijo el Mandatario López Obrador y reiteró que hasta el momento no ha habido una respuesta negativa, categórica, oficial, del gobierno de Estados Unidos



Si en este caso de la cumbre no coincidimos no se va a producir una ruptura, de ninguna manera, pero nosotros tenemos que ceñirnos a los principios de nuestra política exterior de no intervención y autodeterminación y, en tal sentido, estamos en contra de excluir a nadie e irrespetar la independencia y soberanía de los pueblos, enfatizó.



Además de referirse al bloqueo contra Cuba, López Obrador también habló sobre el actual panorama de violencia sistemática que vive Colombia. AMLO indicó que estas acciones corresponden a una maniobra para disuadir los próximos comicios presidenciales.