Honduras se une al grupo de países que cuestionan legitimidad dela IX Cumbre de las Américas

La legitimidad de la Cumbre de las Américas fue cuestionada miércoles por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, debio que el país organizador, Estados Unidos, no convocó a Cuba, Nicaragua y Venezuela.



Castro, informó de la situación a través de su cuenta en la red social Twitter, resaltando que "Si no estamos todas las naciones, no es Cumbre de las Américas. El estudio más digno de un americano, es America".



Además, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Bolivia, Luis Arce, tampoco participarían, según destaca Prensa Latina.

Por su parte, la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) mostró su rechazo y el premier de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves y el ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, Amery Browne alzaron su voz contra la acción norteamericana.



Esta muestra de rechazo se suma a otras tantas voces que desde la región se han alzado de una forma u otra contra la exclusión promovida por EE.UU. contra Cuba, Venezuela y Nicaragua.Líderes que forman parte del Grupo de Puebla llamaron a la unidad en la región y resaltaron que "no queremos la división de Latinoamérica y el Caribe ni mucho menos que esta se protocolice en una Cumbre selectiva manejada por Estados Unidos".Desde otras latitudes, países como China denunciaron la política unilateral de EE.UU. y rechazó la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de Las Américas.La Cumbre de las Américas se desarrollará por primera vez en EE.UU. desde la edición inicial de la misma, acontecida en 1994.

El foro tendrá fecha en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, donde se concentrará países del continente y organizaciones internacionales.



Con información de Telesur / AVN