Bolivia: Presidente. Arce afirma que no irá a la Cumbre de Las Américas si persiste exclusión de países

El presidente Luis Arce advirtió este martes que no participará de la Cumbre de las Américas el próximo mes de junio si persiste la exclusión de países, posición que no es consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia.



"Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia, reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma", escribió en sus redes sociales.





En tal sentido, Arce agregó que su nación basa sus relaciones en la diplomacia "con inclusión, solidaridad, complementariedad, respeto a la soberanía, autodeterminación y construcción colectiva de la cultura del diálogo y la paz".Hace una semana, el Gobierno de Estados Unidos anunció que no invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas que se celebrará en junio en la ciudad de Los Ángeles.Varios mandatarios y líderes de la región han realizado afirmaciones semejantes de rechazo y no participación en la cumbre en oposición a la idea de Estados Unidos de excluir a naciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela de la cita.El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseveró que en su lugar enviaría a una delegación encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, pero que su inasistencia sería una protesta por la exclusión.Por su parte, la Comunidad del Caribe (Caricom) , y líderes de esta en específico como el ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, Amery Browne y el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves que rechazaron la exclusión de países como Cuba y Venezuela.El Grupo de Puebla compuesto por más de medio centenar de expresidentes y líderes de la zona, también mostró su negativa ante la exclusión promovida por Washington.La próxima Cumbre de las Américas programada para junio próximo en Los Ángeles, Estados Unidos se desarrollará por primera vez en esta nación desde la primera edición acontecida en 1994.La Casa Blanca recalcó que "no se han tomado decisiones finales", según la portavoz norteamericana, Jen Psaki, en declaraciones a medios de prensa.Con información de ABI / Telesur.