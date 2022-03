(VIDEO) Moncada: "las medidas coercitivas unilaterales solo prolongarán el conflicto y terminarán imponiendo una nueva crisis económica global"

El embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, rechazó este martes las sanciones que Estados Unidos (EE.UU.) y países de Europa le imponen a Rusia, aludiendo que los conflictos se dirimen con diplomacia y no con presiones.



Venezuela alerta que las medidas coercitivas unilaterales solo prolongarán el conflicto por cuanto rechazó de forma enérgica la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y de retaliación, «bajo su forma económica, comercial o financiera, pues intensificarán la crisis y prolongarán el conflicto», destacó el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada durante su participación en el Undécimo Período Extraordinario de Sesiones de Emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Situación en Ucrania.



«Cuando la humanidad sigue sintiendo los efectos de la pandemia de la Covid-19, se va a imponer una nueva crisis económica global, con el expreso propósito de generar sufrimientos sobre centenares de millones de personas en todo el mundo. Una crisis generada deliberadamente, para desestabilizar a una potencia nuclear. Ese, no es el camino a la paz», dijo Moncada.



A su juicio, hay que corregir el rumbo para evitar llegar a un punto de no retorno «que comprometa la supervivencia de las generaciones presentes y futuras, y construir un camino que frene el escalamiento de las tensiones».



«A menos de una semana de iniciado el conflicto, transitamos peligrosamente hacia un tercer nivel: el recalentamiento entre cuatro potencias nucleares que, al alterar sus equilibrios estratégicos de seguridad y pretender desestabilizar a una de ellas en este caso la Federación Rusa, puede desencadenar un conflicto de proporciones mundiales».



Moncada también recomendó iniciar negociaciones directas que permitan una pronta resolución pacífica, integral y duradera de la actual coyuntura en sus tres niveles, y donde se tomen en cuenta las preocupaciones de todas las partes concernidas.



Asimismo, celebró el inicio de las negociaciones entre Rusia y Ucrania efectuadas inicialmente en Bielorrusia y destacó la necesidad de impulsar conversaciones directas y en igualdad de condiciones entre Rusia y la OTAN, que permitan construir un mecanismo de seguridad europeo equilibrado, efectivo y sostenible.



«Nuestro papel hoy no es alimentar las tensiones y las divisiones en sus tres niveles; nacional, regional y mundial. Las Naciones Unidas no pueden ser utilizadas para profundizar los conflictos».



Las Naciones Unidas fueron establecidas después de la guerra más grande de la historia para, entre otros, garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.



En nombre del país, hizo un llamado al cese de la propaganda de la guerra, así como al discurso de la intolerancia, guiado por las ideologías de odio.



Asimismo, el embajador venezolano reafirmó que la violenta fractura nacional de Ucrania, escaló y superó una crisis militar internacional, generando un recalentamiento entre cuatro potencias nucleares, lo cual desestabilizó sus equilibrios estratégicos de seguridad.



En paralelo, Moncada enfatizó que solo a través del diálogo y diplomacia sin presiones ni sanciones, será posible construir un cortafuego entre el nivel nacional, regional y mundial de la crisis en Ucrania, e impedir una reacción en cadena que conduzca al abismo.





Con información de Últimas Noticias / Telesur