Red de Intelectuales de Argentina repudió planes de Macri contra Venezuela

La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, en su capítulo de Argentina, rechazó los planes del expresidente Mauricio Macri que tenían como norte, una invasión a Venezuela.



A través de un comunicado, la Red de Intelectuales señaló que la administración de Macri, estuvo al servicio de los intereses de Washington:



«No nos sorprende, solo certifica el lastimoso y rastrero papel que jugó el presidente Mauricio Macri como peón de Trump en sus locuras guerreristas. El neoliberalismo imperialista es así: trae muerte, desolación y depredación«.



Reseñó el colectivo de intelectuales y académicos, que gracias a investigaciones independientes, se destapó una conspiración trasnacional:



«Las señales de sumisión eran claras, pero ahora nos enteramos con documentos exhibidos por Horacio Verbitsky en la más reciente edición de El Cohete a la Luna que, entre abril y julio de 2019 y bajo el mando del general Juan Martín Paleo –actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas-, se desarrolló el ejercicio militar Puma cuyo objetivo era; entrenar a lxs militares argentinxs para participar con un batallón de despliegue rápido -creado bajo el gobierno de Macri desde 2018 bajo supervisión y financiamiento del Comando Sur de los EEUU- de una invasión a Venezuela integrando una fuerza multinacional de ocupación dirigida por ese país».





Se ha hecho mucho esfuerzo mediante las luchas y los juicios por memoria, verdad y justicia y para renovar unas FFAA respetuosas y ajustadas a la democracia que supimos conseguir y que debemos mejorar. No toleraremos volver a verlas manchadas con la sangre de nuestros pueblos hermanos, ni que se conviertan en apéndices o instrumentos de los planes de recolonización de la potencia que se pretende dueña del hemisferio, y del mundo.El "delito" de nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela es haberse apartado de los objetivos de Washington de recuperar un país que por 100 años fue una colonia petrolera al servicio de las empresas norteamericanas.Lamentamos esta -una más- ignominiosa muestra de sometimiento del macrismo y sus partidos con las directivas emanadas de la Casa Blanca, encaminadas a destruir un país y provocar inmensos sufrimientos a su población mientras construye su historia de manera soberana con indecibles sacrificios por las hostilidades permanentes del que es objeto.No seremos cómplices de nuevos genocidios. Somos parte de una construcción diversa, fraternal y respetuosa de nuestra Patria Grande para poner fin a la dependencia eterna que las elites locales, como las que representa Macri y su partido, promueven para favorecer sus grandes negocios. Nosotros los pueblos sabemos lo que nos conviene: la paz y la justicia social de Nuestra América unida.Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad – REDH – Capítulo Argentina. Buenos Aires, 15 de febrero de 2022.