(VIDEO) EEUU intentó evitar que presidentes de Argentina y Brasil visiten Rusia

El gobierno de Estados Unidos presionó a los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Brasil, Jair Bolsonaro para que cancelen sus visitas a al presidente ruso Vladimir Putin, la coerción desde Washington buscaría aislar a Moscú, como parte de las tensiones entre la Casa Blanca y el Kremlin que tiene como punto más estridente la movilización de tropas y material bélico alrededor de la frontera ruso-ucraniana.



El diario Folha de São Paulo, citando fuentes anónimas del Palacio Itamaraty (sede del Ministerio de Exteriores de Brasil), reseñó que diplomáticos de EEUU dijeron estar preocupación por la visita que anunció Bolsonaro a Moscú y la impresión que daría de que Planalto apoya las acciones del Kremlin en Europa del Este y que el mismo mensaje se transmitió a Argentina, cuyo jefe de Estado llegó ayer a Rusia, para luego viajar a China.



La fuente anónima de la Cancillería carioca aseguró además que el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, volvió a comunicarse con el titular de Exteriores brasileño, Carlos França, y expresó su preocupación de que la visita de Bolsonaro a Putin se pueda interpretar como un signo de que Brasil está tomando partido en el conflicto.



La agencia Ansa reseñó el 31 de enero la conversación entre Blinken y França y citó un comunicado del Palacio Itamaraty, en el que Washington y Brasilia coincidieron en trabajar a favor de una solución «diplomática» al conflicto ucraniano, el mismo día en que se llevó a cabo, a petición de EEUU, una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de naciones Unidas en Nueva York, que derivó en un debate acalorado al que Rusia calificó de “diplomacia de megáfono”, por parte de EEUU. La conversación entre Blinken y França, pudo ser el escenario que refiere la fuente anónima de Folha de Sao Paulo.



Bolsonaro por los momentos sí va a viajar

En un video difundido por Foco do Brasil, se observa cuando le consultan a Bolsonaro si piensa ir a Rusia, a pesar de las críticas, a lo que el mandatario contestó “por los momentos sí”.



En el mismo video, Bolsonaro asegura que “muchos países en el pasado han tenido problemas semejantes a ese (entre Rusia y la Otan), Argentina con las Malvinas, por ejemplo y en Brasil no fuimos indiferentes a eso” explicó y agregó que esperan “que todo sea resuelto en un clima de seguridad y armonía, Brasil es un país pacífico”.



El mandatario aseguró que el tópico de Ucrania no está en su agenda y que “si ese tema surge, será por parte del presidente ruso y no de nuestra parte, nosotros queremos cada vez más integrar a todo el mundo en una relación comercial y poder colaborar en lo posible con la paz mundial”, dijo.



Sin embargo quien sí refirió el tema de la crisis en Europa del Este fue el vicepresidente de Brasil , Antônio Hamilton Mourao, quien afirmó que no cree que Rusia quiera invadir Ucrania, y desestimó que la tensión en la región impida el viaje de su presidente.



«No creo que (la crisis entre Rusia y la Otan) empeore de aquí a entonces; no creo que Rusia tome una actitud de invadir”, señaló.



Según Folha de Sao Paulo, Mourao sentenció en rueda de prensa que “Rusia está haciendo presión” y que “una de las formas de buscar intervenir en algún asunto es hacer una maniobra militar” y “eso lo que está haciendo» Moscú.



Mourao añadió que Brasil está «apartado del conflicto», y recordó que su país, junto a Rusia forma parte del Brics, bloque que reúne además a India, China y Sudáfrica.



¿Putin en conservador?



Vale destacar que el 27 de enero, se difundió un video en el que Bolsonaro caminaba con seguidores frente al Palácio da Alvorada (residencia oficial del presidente de Brasil), y una persona no identificada le preguntó si Putin era conservador y amigo del pueblo brasileño, a lo que el mandatario contestó “Él (presidente Putin) es conservador, sí… Estaré allí (en Rusia) el próximo mes; buscando mejores entendimientos, relaciones comerciales.



Fernández ya está en Moscú.

Desde ayer por la noche el presidente argentino, Alberto Fernández, llegó a Moscú y luego viajará a Pekín para reunirse con los presidentes Vladímir Putin, con quien sostendrá la primera reunión presencial y luego con Xi Jinping, esto “en medio de una amplia expectativa ante la posible ampliación de acuerdos políticos, financieros y comerciales con ambos países”, reseñó la agencia Telam, de regreso a América, Fernández visitará Barbados para hablar acerca del cambio climático.



La agenda oficial de la Casa Rosada indica que Fernández se reunirá con Putin el jueves y luego harán una conferencia de prensa conjunta.



El viaje del mandatario argentino a Eurasia ocurre justo tras negociar con el FMI, según medios de su país, porque el refinanciamiento de la deuda era un requisito para buscar las inversiones en esas latitudes.



Vale destacar que la firma con el FMI creó una crisis dentro de las filas del partido de Gobierno, cuya mayor expresión es la renuncia del diputado Máximo Kirchner, del Frente de Todos, a presidir el bloque de ese partido en la Cámara de Diputados.