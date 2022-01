Estados Unidos manipula a los aliados sobre Ucrania

Estados Unidos manipula a los aliados de la OTAN con presunta información de inteligencia sobre un ataque de Rusia contra Ucrania, informo hoy el sitio www.moonofalabama.org (MOA).



La publicación señaló que el gobierno británico blanqueó «inteligencia» falsa de Estados Unidos sobre Ucrania como parte de una campaña para culpar a Moscú de un ataque contra territorio ucraniano.



Entre los supuestos que intentaron dar como ciertos, los estadounidenses lanzaron la falsa información de que Rusia planea la instalación de un gobierno pro-Kremlin en Ucrania, algo coreado por Londres.



La Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido dio relativamente poca información sobre la “inteligencia revelada”, aparte de decir que el gobierno ruso estaba considerando tratar de convertir al exmiembro del Parlamento ucraniano de tendencia rusa Yevhen Murayev en el nuevo líder del país, precisó MOA.



Indicó la publicación digital que la información de inteligencia en la que se basan las revelaciones, la cual también vinculaba a algunos expolíticos ucranianos con oficiales de inteligencia rusos implicados en la planificación de un ataque contra Ucrania, fue “recopilada y desclasificada” por Estados Unidos, según múltiples personas familiarizadas con el asunto.



El gobierno de Joe Biden pidió al gobierno británico, que examinó la información y confiaba en su exactitud, que expusiera públicamente la conspiración rusa, dijeron estas personas citadas por MOA.



La falsa «inteligencia» no sólo procedía de Estados Unidos en lugar del Reino Unido, sino que estaba totalmente manipulada, al igual que la supuesta evaluación sobre un Vladimir Putin mal informado, divulgada por los expertos en “fake news”, aseveró.



Al respecto de estas manipulaciones, un funcionario alemán citado en el informe dijo que es posible que existan pruebas de que Moscú planea actuar rápidamente, pero si Estados Unidos las posee, no las ha compartido con los alemanes.



Mientras nadie sabe cómo Putin responderá luego de que la Casa Blanca no tomara en cuenta sus prioridades.



El presidente ruso, según el Kremlin, está revisando las respuestas escritas que Estados Unidos y la OTAN entregaron la semana pasada sobre sus demandas de seguridad, incluida una garantía de que Ucrania nunca se convierta en miembro de la OTAN.



Mientras el clima de tensión se mantiene, Estados Unidos y Rusia expondrán sus posiciones hoy en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la crisis de Ucrania, aunque Moscú ya calificó la reunión como una farsa teatral, según valoró el diario The New York Times.



La reunión del Consejo de 15 países, solicitada por Washington la semana pasada, representa el escenario de mayor perfil para que las dos potencias influyan en la opinión mundial sobre Ucrania.