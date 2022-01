Kremlin: La histeria sobre la "agresión rusa" instigada por EEUU conduce al pánico en Ucrania

Rusia insta a Estados Unidos a que "adopte una postura constructiva, tranquila y equilibrada" en lugar de alimentar la "histeria sobre la 'agresión rusa'", que no hace más que empeorar la situación en Ucrania, ha declarado este lunes el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.



"El hecho de que la histeria promovida por Washington de verdad conduce a una histeria en Ucrania, donde la gente prácticamente ya está preparando los petates para ir al frente; es obvio y es un hecho", afirmó Peskov ante los periodistas, agregando que "esta es la otra cara de la moneda, muy perjudicial y nociva, de la campaña que está llevando a cabo Washington".



El vocero del Kremlin señaló que en los últimos meses los medios de comunicación estadounidenses publican una gran cantidad de información provocativa sobre lo que pasa en Ucrania que no se corresponde con la realidad.



"No tenemos derecho a decir a los medios qué deben cubrir y en qué medida, pero tenemos derecho a aconsejar a la gente a que lea lo menos posible de esa información", indicó Peskov, al ser preguntado sobre la cobertura de la situación en Ucrania en Rusia y si los políticos y la prensa local deberían dedicarle tanta atención al tema.



Moscú niega las acusaciones de que planea invadir Ucrania. El despliegue de sus tropas en zonas fronterizas lo justifica ante la creación de tensiones en la región por parte de la OTAN, y denuncia que la expansión de la Alianza Atlántica hacia el este y sus fronteras amenaza la seguridad nacional de Rusia.