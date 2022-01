(VIDEO) Lavrov: "EEUU comenzó a usar a Ucrania contra Rusia de manera tan abierta y cínica que el propio Kiev se asustó y pide suavizar la retórica"

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha concedido este viernes una entrevista a cuatro emisoras rusas, donde afirmó que en realidad a Washington no le importa el destino de Ucrania y EE.UU. ha empezado a "usar" este país "contra Rusia de manera tan abierta y cínica que el propio régimen de Kiev se ha asustado".



"Ahora, los estadounidenses han comenzado a usar a Ucrania contra Rusia de manera tan abierta y cínica que el propio régimen de Kiev se ha asustado. Dicen: no exacerben así esta discusión, bajemos el tono de la retórica, ¿por qué evacuan diplomáticos?", declaró el canciller. "¿Quién está evacuando? Los estadounidenses y otros anglosajones, como británicos y canadienses. Entonces, ¿saben algo que otros no saben?", señaló.



Lavrov enfatizó que en Moscú ahora están meditando si, "en previsión de algún tipo de provocación por su parte", también deberíamos de "tomar medidas de precaución en relación a nuestros diplomáticos".



Durante su conversación con los medios, el ministro declaró que "el objetivo principal de Washington no es el destino de Ucrania en absoluto". De acuerdo a Lavrov, el Gobierno norteamericano busca "escalar la tensión en torno a Rusia para cerrar este tema y luego ocuparse de China, como escriben los propios politólogos estadounidenses".



"Cómo quieren cerrarlo, simplemente no puedo imaginar. Si quedan algunos tecnólogos políticos razonables, deben entender que este es un camino a ninguna parte", concluyó el canciller.

En paralelo, mientras algunos mandatarios aseguran que Rusia atacará y hasta han dado fechas para esta ofensiva, la presidencia de Francia informó que durante la conversación que sostuvieron hoy el presidente Vladimir Putin y su homólogo de Francia, Emmanuel Macron dijo que, "el presidente Putin no manifestó ninguna intención de ofensiva» contra Ucrania y «manifestó muy claramente que no buscaba la confrontación», tal como lo ha venido reiterando todo el quipo de gobierno ruso.