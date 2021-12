(VIDEO) Alberto Fernández: “La democracia no se impone ni con sanciones ni con la fuerza”

El Presidente Alberto Fernández dijo este viernes que “la democracia no se impone ni con sanciones ni con la fuerza”, en un mensaje que dio en la Cumbre por la Democracia que organizó el presidente estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca, en la que no estuvieron invitados países como China, Cuba, Venezuela y Bolivia.



Biden invitó a Fernández a Participar el 9 de noviembre y recién este miércoles el jefe de la Casa Rosada comunicó que había aceptado la invitación a la cumbre virtual que comenzó el jueves y culmina hoy. Había trascendido que analizaba si se presentaría, dado que la Casa Blanca dejó fuera de la lista a varios países cuyos gobiernos son amigos de Argentina.



En un breve mensaje grabado, Fernández dijo que “la democracia supone no intervención, la democracia no se impone ni con sanciones ni por la fuerza. La democracia es como la paz, no se exporta, ni tampoco se impone”.





​El mandatario agregó que “la democracia es el mejor mecanismo que existe para que los pueblos sean gobernados por quienes creen ser aquellos que son sus mejores representantes”.El principio de no intervención es el argumento que ha utilizado el Gobierno al oponerse a que EE.UU. sancione económicamente o que la OEA condene o intervenga contra regímenes que violan los derechos humanos como Venezuela, Cuba o Nicaragua. Expertos aseguran que la no intervención no es válida cuando están en juego los derechos humanos.El argentino se refirió a las circunstancias de la región. “En Latinoamérica estamos viviendo un proceso singular, donde muchos países del continente van cambiando sus gobiernos y los procesos democráticos se van consolidando”, reflexionó.Mencionó el caso particular de Bolivia. “Hemos vivido también un momento difícil, hablo de Bolivia nuestra querida república hermana. Bolivia ha padecido un golpe avalado por gran parte de la comunidad internacional y por la Organización de los Estados Americanos (OEA), y pudo recuperarse y recuperar la democracia, y hoy en día tiene vigencia plena la institucionalidad allí”.“Rescato eso, esa realidad de Bolivia en este día, donde la democracia nos convoca, porque tal vez Bolivia sea un buen ejemplo de la importancia de la democracia”, dijo.La OEA denunció manipulación de votos en los comicios bolivianos de 2019, en los que Evo Morales ganó en primera vuelta su cuarto mandato consecutivo. La conclusión de ese informe derivó en movilizaciones masivas y la renuncia de Morales, considerada por Fernández y otros gobiernos como «un golpe». Tras la crisis, una nueva votación dio ganador a Luis Arce.“La democracia es por sobre todas las cosas diálogo, y ese diálogo hay que asumirlo en un ámbito de convivencia y esa mejor convivencia se valida día a día. Trabajemos para que la democracia sea el mejor garante de la paz mundial”, concluyó el Jefe de Estado argentino.