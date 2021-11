(VIDEO) Se derrumba credibilidad del testigo clave contra Alex Saab, alega la defensa

13.11.21 - La defensa del diplomático venezolano, Alex Saab, asegura que existen revelaciones de documentos que derriban la credibilidad de Bruce Bagley, el llamado “testigo clave” que ha sido presentado como supuesto “intermediario” de Saab, en las supuestas reuniones que sostuvo con agentes estadounidenses años previos a su secuestro.



Por otra parte, Bagley ha sido acusado por la Fiscalía de mentir, luego de firmar un documento en defensa de Juan Francisco “Kiko” Gómez Cechar, exgobernador del Departamento de la Guajira en Colombia, acusado de vínculos paramilitares, hecho negado posteriormente por él y refutado por la justicia norteamericana.



El documento que deja al descubierto la nula credibilidad de Bagley fue difundido este viernes por el periodista estadounidense Joshua Goodman, quien es corresponsal de Associated Press.



En primer lugar, Bagley declaró sobre su negativa a redactar una declaración jurada en la que aseguraba que “Kiko” Gómez no estaba involucrado en actividades paramilitares, y que lo hizo «porque su investigación reveló que, de hecho, Kiko Gómez estaba involucrado en las notorias actividades paramilitares de Colombia».



Sin embargo, el Gobierno estadounidense tuvo acceso a una declaración jurada notariada la cual estaba firmada por Bagley y data del 12 de diciembre de 2015. En ella prestaba testimonio y señalaba que en su “opinión profesional no había pruebas” de que Kiko Gómez estuviera personalmente involucrado con organizaciones paramilitares.



Tomando en cuenta el documento donde atestigua a favor de Kiko Gómez y su posterior negación en torno a la misma existen dos posibilidades, explica el comunicado de la defensa: O la declaración de Bagley acerca de su investigación en su presentación de la sentencia es falsa, o bien, en caso contrario, firmó una declaración jurada falsa en 2015.



Sea cual fuere el alegato, lo tangible es que este «testigo clave» ha cometido un delito, ya sea por falso testimonio o por prestar su nombre para la firma de un documento falso, acciones que derrumban la credibilidad de Bagley y dejan en evidencia al Departamento de Justicia, que en su afán por construir un caso sin fundamentos ni prueba, recurre a un testigo tan poco creíble para atacar al diplomático venezolano Alex Saab.