Venezuela denunció en la 41 Conferencia de UNESCO los daños humanos por bloqueo de EEUU

12.11.21 - La ministra venezolana de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, denunció hoy en Francia el devastador impacto en la salud y el bienestar humano del bloqueo estadounidense contra su país, una política que calificó de terrorista.



En un encuentro con periodistas en la embajada de la nación sudamericana, acusó a Washington y su cruzada de revertir logros alcanzados por la Revolución Bolivariana, como el acceso universal y gratuito a medicamentos costosos para tratar enfermedades raras, la vacunación y la alimentación.



Las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, contra Venezuela y otra treintena de países agreden los derechos humanos, la identidad y la cultura de los pueblos, que tienen la prerrogativa de definir su propio esquema político y social, advirtió la funcionaria, quien participa en la 41 Conferencia General de la Unesco.



De acuerdo con Jiménez, abundan los ejemplos sobre los daños causados por la hostilidad de Estados Unidos, entre ellos la pérdida de un 98 por ciento del inventario de medicamentos, desatando el déficit de insulina y de fármacos indispensables para atenuar padecimientos crónicos.



La ministra repudió el alcance extraterritorial del bloqueo aplicado por Washington, el cual se ha mantenido en plena pandemia de la Covid-19, componente que ilustró con la imposibilidad de Venezuela de pagar a la Organización Panamericana de la Salud vacunas para su población.



Como resultado de este obstáculo, comenzamos a registrar en el país casos de sarampión y difteria, al perderse la cobertura del 100 por ciento que teníamos, subrayó.



Otro programa golpeado por las medidas coercitivas unilaterales es el de la Farmacia de Alto Costo, que permitía a pacientes de cáncer, Alzheimer y varias enfermedades más, obtener el tratamiento requerido de manera gratuita, al margen de si se atendían en el sector público o el privado, comentó.



Igualmente –lamentó- quedaron limitadas la iniciativa para el seguimiento y la atención a las mujeres embarazadas y para el acceso a marcapasos, en este último caso con el incremento de las muertes por problemas cardíacos.



Jiménez explicó acompañada de gráficos que estas afectaciones fueron presentadas a la Unesco, y lanzó la pregunta "¿Si esto no es guerra y terrorismo, entonces cómo llamarlo?".



Por eso estamos aquí, para contar la verdad de Venezuela y denunciar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, las cuales no solo golpean la economía del país y la vida de las personas, también afectan la identidad humana, porque incluyen la promoción del racismo y la xenofobia, manifestó.



La ministra de Ciencia y Tecnología afirmó que pese a estas agresiones, la nación sudamericana sigue adelante y asume el reto de trabajar para reducir la dependencia de las importaciones.



Ante una pregunta de Prensa Latina acerca de las afectaciones del bloqueo en el ámbito de la ciencia, señaló casos concretos, como el relacionado con los microscópicos electrónicos, herramienta clave para las investigaciones científicas en el campo de la microbiología.



De 14 laboratorios de microscopía electrónica solo están activos dos por la imposibilidad de adquirir componentes, y aún peor, ya compramos equipos que están en Venezuela, pero no podemos encenderlos porque las empresas se niegan a entregarnos los códigos por temor a las sanciones, detalló.

Intervención de la ministra de Ciencia y Tecnología Gabriela Jiménez durante debate de Política General de la 41 Conferencia Unesco

Señor Presidente de la Conferencia General,

Señora Directora General de la UNESCO.

Señores Ministros, Delegados Permanentes, señoras y Señores

Son fundamentales las contribuciones de la UNESCO al mundo, ya que promueve la democratización de la educación, la ciencia y la cultura al tiempo que protege la diversidad, en aras de alcanzar el progreso y la justicia social para todos los Pueblos.

Aprovecho esta ocasión para reconocer el valioso trabajo de la Directora General. Venezuela la felicita por su reelección.

La Pandemia del COVID-19 ha ensanchado las inequidades sociales en el mundo, ha aumentado la pobreza y ha afectado el desempeño. En ese contexto, es importante redoblar esfuerzos para que los más vulnerables puedan disfrutar de los objetivos propuestos en la agenda 2030.

Venezuela hace un llamado a la UNESCO y a sus autoridades para que se pronuncien sobre las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) que afectan a 30 países. Millones de seres humanos sufren las criminales e injustas medidas que imponen los poderes hegemónicos y guerreristas. Las MCU trastocan las identidades nacionales al impedir que los pueblos accedan al disfrute de bienes simbólicos, culturales y artísticos heredados.

Pese a esta acción terrorista de bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, Venezuela mantiene los programas culturales, científicos, y educativos a favor del Pueblo. Queremos informar que Venezuela alcanzó el 70 por ciento de la población vacunada.

En materia educativa Venezuela quisiera compartir su plan «Una gota de Amor para mi escuela». Con un marco de trabajo participativo se logró el regreso clases el 25 de octubre de 2021 permitiendo que 8,7 millones de estudiantes retornaran a clases presenciales y al encuentro con sus docentes y profesores.

Venezuela ha hecho un esfuerzo importante para mantener a su juventud activa e integrada y ha alcanzado la mejor participación histórica en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Venezuela reafirma su compromiso con el Instituto de Educación Superior para América Latina y El Caribe (IESALC), para la cooperación técnica y formación de las futuras generaciones. En los próximos días haremos un aporte financiero y la firma de los instrumentos jurídicos para su permanencia en la ciudad de Caracas.

Mi país está comprometido con la preservación del patrimonio mundial, de la cultura y la divulgación de sus diversas manifestaciones. Recientemente, la Asamblea Nacional aprobó la Ley para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la cual fue consultada con los actores y protagonistas del hecho cultural, evidenciándose la democracia participativa y protagónica que caracteriza al proceso revolucionario.

Venezuela aguarda con optimismo la próxima evaluación del Expediente sobre el Ciclo Festivo del Culto a San Juan Bautista.

Respaldamos los esfuerzos destinados a fortalecer el Proyecto de la Ruta del Esclavo. Es necesario reconocer los genocidas procesos de la esclavitud y el colonialismo, así como reivindicar los múltiples aportes que han dado a la humanidad las poblaciones esclavizadas.

Venezuela observa con mucha preocupación como resurgen fenómenos perversos a la humanidad, tales como: el racismo, la xenofobia y la discriminación.

La UNESCO es un espacio privilegiado para promover la justicia, la paz, la igualdad, la solidaridad y enaltecer la dignidad humana, como dice su propia constitución, sin distinción de etnia, sexo, idioma o religión.

Venezuela apoya la estrategia operacional de la UNESCO para la prioridad «África». Ésta debe fortalecerse, en sus cuatro pilares, en concordancia con la Posición Común de la Unión Africana.

Nos complace anunciar la creación del Gran Polo Científico – Tecnológico de Venezuela, para promover los avances de las instituciones científicas y de tecnologías, tanto públicas como privadas. Se está organizando el V Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se llevará a cabo en el mes de noviembre de 2021.

También queremos destacar que, según la UNESCO, Venezuela alcanzó en el 2018 la paridad de género en la ciencia.

La Revolución Bolivariana es definitivamente feminista. La mujer es protagonista de la gestión pública. El 55% de la nómina universitaria son mujeres. En este sentido, Venezuela apoya la iniciativa presentada por Gabón de celebrar el «Día Internacional de la Mujer en el Multilateralismo».

Respaldamos la aprobación de la recomendación sobre Ciencia Abierta. En tiempos de revolución, Venezuela ha asegurado garantías constitucionales y políticas para democratizar los beneficios de la ciencia, la tecnología, la innovación; desde la ecología de los saberes y conocimiento a favor del bienestar colectivo. Un ejemplo es la «Alianza Cientifico Campesina», donde las comunidades rurales tienen acceso directo al conocimiento y a los recursos científicos y tecnológicos para el desarrollo de sus procesos productivos. *Datos abiertos.

Venezuela reconoce los esfuerzos llevados a cabo por la Secretaría para elaborar una Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial. Este es un campo de conocimiento que tendrá profundas implicaciones en la humanidad; en un entorno donde decisiones cruciales se adoptan a través de algoritmos informáticos que simulan al raciocinio humano. Estas prácticas no deben ser discriminatorias y deben ser utilizadas estrictamente para fines pacíficos.

Señor presidente

Venezuela reafirma su compromiso con los valores y los principios de la UNESCO. Continuará defendiendo los principios de la solidaridad, la diversidad cultural y la soberanía de todas las naciones.

Muchas gracias.

