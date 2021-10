(VIDEO) Esposa de Alex Saab leyó carta suya durante acto de repudio a su deportación a EEUU

17.10.21 - Este domingo la esposa del embajador, Alex Saab, Camila Fabri Saab, leyó una carta que escribió el diplomático antes de ser secuestrado por Estados Unidos en complicidad con Cabo Verde, en la cual dejó claro que no tiene nada que colaborar con el gobierno estadounidense.

«Deseo dejar claro que no tengo nada que colaborar con Estados Unidos, que no he cometido ningún delito ni en Estados Unidos ni en ningún país, no pienso mentir para favorecer a Estados Unidos», dice la misiva.

Señaló que, además de violar sus derechos humanos, el tribunal de Cabo Verde violó 12 puntos constitucionales de su país, ya que no posee tratado de extradición con Estados Unidos.

En otro extraxto de la carta Saab señala «enfrentaré el juicio con total dignidad y haciendo valer mi inmunidad diplomática como servidor de la República Bolivariana de Venezuela desde abril de 2018».

«Declaro que estoy en pleno uso de mi razón por si acaso de asesinan y dicen que me suicidé, algo que nunca haría», aseguró.

Camila Fabri recalcó que la operación de extradición es una acción cobarde, porque la consumaron de espaldas a su familia y sus representes legales.

¡Lo que más le molesta a Estados Unidos es que mi esposo jamás se doblegará, jamás!, aseguró Fabri durante un acto de solidaridad con el diplomático, efectuado en la Plaza Bolívar de Caracas.

"Hemos sido una familia muy unida, y como él está secuestrado nosotros también lo estamos como familia (…) Hace unos días fui con mis hijas a Cuba y la embajada de Cabo Verde le dijo a las niñas que nosotros somos personas non grata y no le permitieron ver a su papá (…) Son unos cobardes porque con la mimas cobardía le impedían que entrara la comida a su casa, que entrara el equipo médico, le quitaron todo", comentó.

Venezuela indicó que responsabiliza a las autoridades de Cabo Verde y al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por la vida e integridad física del diplomático y señaló que se reserva las acciones que tomarán al respecto.

En Estados Unidos Saab será sometido a un juicio por presunto lavado de dinero relacionado con el Gobierno de Venezuela.

Con información Ultimas Noticias / Sputniknews.