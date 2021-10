Laila Tajeldine advierte posible suspensión de Cabo Verde de la CEDEAO por secuestro de Alex Saab

14.10.21 - La abogada, periodista y especialista en Derecho Internacional, Laila Tajeldine, advirtió este jueves sobre la posibilidad de suspensión de Cabo Verde de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), a raíz del secuestro del embajador venezolano Alex Saab, quien se encuentra detenido ilegalmente en la nación africana desde el 12 de junio de 2020, por instrucciones de Estados Unidos (EE.UU.), que mantiene una persecución contra el Gobierno de Venezuela.



Durante una entrevista ofrecida a la emisora argentina “Radio Rebelde”, Tajeldine recordó que el Tribunal de la Cedeao emitió dos decretos con respecto al proceso del diplomático, resaltando que “la corte toma decisión cuando existe una violación de derechos humanos y del debido proceso y así sucedió con el caso de Alex Saab”.



Refirió que la decisión de la corte del organismo africano exigía, en las dos oportunidades, que “debía liberarse de manera inmediata al diplomático Alex Saab y que el Estado de Cabo Verde debe darle una indemnización por el hecho de haber violentado flagrantemente sus derechos y esto tampoco ha sido considerado”, dijo la especialista.



Tajeldine indicó que, a nivel del continente africano, ya existe un rechazo de algunos países que se han pronunciado en desacuerdo con las acciones de las autoridades de Cabo Verde, en relación al caso de Saab. “Se habla que van a suspender a Cabo Verde de la Cedeao por este hecho”, por no acatar las medidas judiciales emitidas por la Corte.



Detención arbitraria e ilegal



En su participación en el programa radial, la jurista y periodista destacó que “Saab fue detenido por funcionarios de Cabo Verde, pero evidentemente estaban en compañía de personal estadounidense”.



Aclaró que, en el momento de la aprehensión, no existía una orden de detención contra él, “solamente fue algo que se les presentó a ellos (…) la misma viene a darse un día después y lo tuvo que decir la autoridad de la Interpol y no con el nombre de Alex Saab. Un año después es que la autoridad de Cabo Verde vino a pedirle a las autoridades de EE.UU. que enmendaran ese hecho y luego en marzo de 2021 fue que mandaron la comunicación con el nombre correcto, es decir, que hay vicios de forma y fondo”.



Expresó que las autoridades de ambas naciones supieron de alguna forma que él estaba viajando, que se dirigía hacia Irán para firmar un importante acuerdo que convenía al pueblo venezolano, por lo que todo eso pareciera muy bien planificado.



Campaña de desprestigio contra Saab



Días antes de que se produjera la detención ilegal del Enviado especial de Venezuela ante Irán, ya se venía desmoralizando a Saab, a través de un portal que se dedica a mentir todo el tiempo y a generar falsas noticias, dijo Tajeldine en referencia a Armando.info, controlado por el periodista tarifado Robero Deniz.



A través de este portal, que es parte de la persecución contra la democracia venezolana, se venía generando todo ese clima de acoso y difamación al diplomático.



Tajeldine, agregó que el nombre de Saab, antes de su secuestro, aparecía en una lista de sancionados por el gobierno de EE.UU., pero no había una orden de detención en su contra.



Las acciones de las autoridades caboverdianas con el caso de Saab, tiene relación con lo que sucede actualmente en esta nación africana, puesto que EE.UU. está construyendo en Cabo Verde, la Embajada más grande de toda África.



Vicios de forma y de fondo



Durante la entrevista, Tajeldine relató que a Saab “EE.UU. supuestamente lo persigue por una suma de 350 millones de dólares que pasaron por sus instituciones bancarias y Suiza realizó una investigación de dos tres años respecto a esa cantidad que pasaron por sus instituciones y confirmaron que no existía ningún vicio en el trayecto de ese dinero y que evidentemente todo estaba legal”.



Señaló que con esta prueba se está desmontado uno de los tantos vicios de forma, “y los de fondo estamos hablando de violación al debido proceso, a la convención de ONU sobre relaciones diplomáticas, violentando la figura de un Enviado especial (…) Hoy podemos decir claramente que Cabo Verde tiene privado de libertad a un diplomático en su territorio, sin orden judicial sin respeto al debido proceso”, reiteró.



Puntualizó que con esto se evidencia que “no solo el gobierno está comprometido, sino también el sistema judicial, muy criticado por los ministros de justicias de ese país y otros abogados”.