(VIDEOS) Presidente del CNE: "Borrell tiene que pedir disculpas al pueblo de Venezuela"

10.10.21 - El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela calificó de parcializadas las declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y aseguró que éstas violan el acuerdo firmado con la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE).



El rector principal y presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla, informó que luego de rechazar las declaraciones injerencistas emitidas por el alto representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, se pidió a la Delegación de ese organismo en Venezuela, una explicación ante la emisión de estas controversiales palabras, pero ésta explicación aún no ha llegado.



Borrell señaló que la Misión de Observación de la UE vendría a Venezuela para respaldar a la oposición política del país y que su presencia legitimará o no los resultados de esos comicios, lo que despertó la indignación de diversos sectores del gobierno y la oposición del país.



En tal sentido, el presidente del Poder Electoral destacó que ya no solo requerirán una explicación sobre este pronunciamiento, sino que también la misma venga acompañada de una disculpa pública por parte del señor Borrell.



"Pido no solo una explicación, sino que públicamente la Unión Europea exprese sus disculpas al pueblo de Venezuela", dijo Calzadilla ante los medios de comunicación, luego de su participación en el simulacro electoral de este domingo, con miras a las elecciones del 21 de noviembre.



Para el rector principal del ente electoral, el acuerdo administrativo firmado ha sido violentado por las recientes declaraciones del alto representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, por lo que se ha visto en la necesidad de hacer la petición de una explicación y una disculpa pública al pueblo de Venezuela.



Aclaró que la solicitud de explicaciones se ha hecho de manera unánime en el directorio del CNE y que se realiza con "cabeza fría" y de manera "respetuosa pero enfática".



Al final de su intervención, ratificó en el caso de la Unión Europea que "ningún país permitiría la presencia de una misión de observación venga a su país a apoyar a uno de los sectores políticos. Ninguno de los países de la Unión europea lo permitiría". Señaló que espera la respuesta del organismo para tomar decisiones en consecuencia, pues fue esa instancia la que faltó al compromiso firmado.



"Seria guardar silencio ante un hecho sumamente grave, como lo es esta tamaña agresión al pueblo de Venezuela. Nada puede poner en riesgo la independencia de un país", concluyó Calzadilla.

Jorge Rodríguez: Borrell violó convenio firmado con el CNE



El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, señaló este domingo que el Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior, Josep Borrell violó el convenio que firmó con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para participar como observadores internacionales en las megaelecciones del 21 de noviembre.



Desde la Escuela Padre Mendoza, en la parroquia El Valle, durante su participación en el simulacro electoral de este domingo 10 de octubre, el jefe del Parlamento venezolano expresó que si vienen a violentar los estándares de la ONU "mejor no vengan".



"Sr Borrell, así no, si es así mejor no venga, si vienen a violentar los estándares de la ONU y el convenio que ustedes mismos firmaron, mejor no vengan", sentenció Rodríguez.



Instó a la UE a que cumplan con su palabra que ellos firmaron "su misión es ser veedores (…) Si el señor Borrell tiene rollos políticos en la Unión Europea ese es su problema", aseveró el jefe del Parlamento.



Asimismo, Rodríguez refirió que opositores que un día apoyaron y exigieron sanciones contra Venezuela, hoy son candidatos. "Los opositores en una borrachera de odio declararon en su momento su apoyo a las sanciones, ahora son candidatos".



"La oposición inscribió más de 65 mil candidatos, todos quieren participar, la realidad es que les estalló en la cara la determinación del pueblo de Venezuela de ser libres e independientes y defender la paz de la República, por eso estamos aquí, por eso ellos son candidatos, si sus planes hubieran tenido éxito no podrían ser candidatos", destacó.



Informó que se presentaron algunos escarceos entre distintos integrantes de oposición, algunos gritos, señalamientos que se hacen entre ellos mismos y no hemos notado mayor situación.



"No hemos notado mayor situación, solo algunos desencuentros entre los mismos partidarios de la oposición en algunos centros", acotó.



En este mismo orden de ideas, el presidente de la AN reiteró que toda solución a cualquier controversia en Venezuela pasa por un mecanismo electoral y democrático. "Ninguna nación puede inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela (…) Aquí no se mete nadie, los mirones son de palo", dijo.



"Hay un hecho que no puede ser eludido por nadie, de que los venezolanos nos gusta votar, aquellos que se arrodillaron están dándose cuenta del error que cometieron y están participando en este proceso electoral con el mismo CNE y Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Toda solución a cualquier controversia en Venezuela se soluciona por la vía constitucional", manifestó.



Por otra parte, Rodríguez resaltó que el sistema electoral venezolano que es ejemplo para el mundo. "Este sistema es confiable y no se pueden manipular los resultados. Podemos dar ejemplo al mundo entero de cómo se pueden hacer unas elecciones", expresó.



"Busquen un sistema electoral en este planeta que garantice con tal transparencia el voto, aquí no hay manos que se puedan meter y cambiar un resultado, la voz del pueblo venezolano ser traicionada de esa manera, ya superamos el triste expediente de que el acta mata voto y a veces vemos con sorpresa situaciones que ocurren en otras partes del mundo, Venezuela tiene un sistema electoral que da ejemplo al mundo entero", señaló Rodríguez.



Destacó que Venezuela se encuentra en un acto de afinamiento para las megaelecciones del 21 de noviembre. "Hoy estamos en un proceso de afinamiento para lo que será el próximo 21N".



"El 21 de noviembre elegiremos a nuestros 335 alcaldes, a nuestros 23 gobernadores, diputados, concejales listas y nominales". refirió.

Con información del diario Últimas Noticias.

