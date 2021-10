Gobierno venezolano rechaza declaraciones de Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE

08.10.21 - La República Bolivariana de Venezuela a través de un comunicado difundido a través de su Cancillería, rechazó de manera categórica las declaraciones emitidas por el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea , Josep Borrel, emitidas el pasado 08 de octubre, en la que señala que la Misión de Observación Electoral de la UE desplegada en el país para las Megaelecciones del 21 de noviembre tienen como propósito “acompañar a la oposición política del país”.



En el texto difundido por la Cancillería se destaca que las “declaraciones revelan las pretensiones de utilizar la Misión de Observación Electoral de la UE en beneficio de una parcialidad política”.



Agrega que una vez más la UE “parece no entender bien el papel en el marco del proceso político venezolano, perdiendo la oportunidad de situarse como un actor respetable, imparcial e independiente”.



El país les exige a los Representantes de la UE “abstenerse de manipular políticamente la Misión de Observación Electoral y a mantener una estricta conducta de imparcialidad, objetividad, independencia y no injerencia”.



A continuación texto íntegro del comunicado:





Jorge Rodríguez condena irrespeto de Borrel

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, condenó el irrespeto por parte del Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, al acuerdo firmado con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para acompañar los comicios del 21 de noviembre.

Rodríguez cuestionó en una publicación que hizo en la plataforma Twitter este viernes, la postura de Borrell respecto a las funciones de la Misión de Observación Electoral (MOE), rechazada más temprano a través de un comunicado por el Gobierno nacional.

“Si no es capaz de respetar mínimamente y con algo de decencia el acuerdo que usted mismo firmó con el Poder Electoral, la verdad es que mejor y no vengan. Injerencias trasnochadas aquí no hacen falta, señor Borrell”, enfatizó el titular del Poder Legislativo venezolano.

Además, agregó que “si a su edad” no ha aprendido a respetar a una nación digna y soberana, como es Venezuela, resaltó que hace 200 años nuestros padres libertadores expulsaron al imperio por el que “usted refleja plañidera nostalgia”.

Y es que, Borrell, declaró durante la jornada que la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea, que acompañará el venidero proceso electoral, tiene como objetivo dar garantías a la oposición política de Venezuela.

Igualmente, en una clara intromisión y parcialidad, indicó que lo que legitimará o deslegitimará al gobierno del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, será “lo que diga el informe elaborado por la misión” europea, refieren medios internacionales.

Otro que se pronunció fue el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello. Subrayó que la actitud de Borrell es propia de quienes aún creen que Venezuela sigue siendo colonia. “No aceptamos imposiciones de lacayo del imperialismo”.

Con información de Prensa AVN / VTV.