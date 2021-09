Venezuela denuncia que dron tipo Hermes de Colombia violó espacio aéreo nacional

21.09.21 - La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) denunció este martes la violación del espacio aéreo venezolano por parte de Colombia con una aeronave de tripulación remota (Dron), tipo Hermes, perteneciente a la Fuerza Aérea Colombiana.



El documento señala que la aeronave no tripulada fue detectada este lunes a las 16H48 (hora local) por los sistemas de exploración del Comando de Defensa Aeroespacial, mientras sobrevolaba parte del municipio Jesús María Semprúm, situado en el estado de Zulia, zona fronteriza con Colombia.



Asimismo, el Miunisterio de Defensa asevera que el suceso es constitutivo de una descarada amenaza a la seguridad de la nación para nada casual, pues coincide con la presencia en Colombia del Almirante Crayg Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos (EE.UU.), con el supuesto propósito de discutir asuntos de “cooperación en materia de seguridad”.



"Evidencia claros indicios del imperio norteamericano y del gobierno colombiano, su indigno e incondicional aliado en la región, para construir cualquier tipo de incidente que les permita continuar generando inestabilidad, y de manera particular, torpedear el proceso de dialogo que actualmente se desarrolla en México, en búsqueda de soluciones a los problemas del país, de la paz y la unidad de todo el pueblo venezolano”, detalla el comunicado.



Por su parte, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, señaló que el Ejecutivo colombiano con sus acciones azuzan por la desestabilización de la región, "mientras Latinoamérica abre caminos y avanza hacia la integración, la nauseabunda oligarquía que Gobierna en Colombia promueve el guerrerismo actuando como base avanzada de operaciones del imperialismo para desestabilizar la región”, acotó.



"Venezuela no caerá en las reiteradas y burdas provocaciones de una oligarquía delincuencial y del decadente imperio que la patrocina, que se han constituido en un anacronismo carente de la más mínima credibilidad en el contexto de las naciones”, sentenció ek ministro Padrino López.



Según datos aportados por la Región de Información de Vuelo (FIR) Maiquetía, el artefacto proveniente de la FIR de Bogotá se internó en espacio aéreo venezolano sin la debida autorización de sobrevuelo ni el correspondiente plan para ingresar; y se le ubicó a 64 millas náuticas al noroeste del aeropuerto “Francisco García de Hevia” situado en La Fría estado Táchira, a una altitud de 8.000 pies, y velocidad de 90 nudos.



La FANB asegura que "con toda certeza este evento no ha sido involuntario ni casual, pues coincide con la presencia en Colombia del Almirante Crayg Faller, Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos"





Con información de Telesur.