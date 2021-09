Contralor Elvis Amoroso entregó documento que evidencia el robo de activos por parte de EEUU a Venezuela

15.09.21 - El Contralor General de la República, Elvis Amoroso, denunció ante la Convención Internacional Anticorrupción y Recuperación de Activos de la ONU, desde Viena, las estrategias de la administración de Estados Unidos para apropiarse de todos los recursos de los venezolanos amparados en la figura de "sanciones".



«Hemos tenido el derecho de palabra para denunciar la modalidad de algunos corruptos en Venezuela, que se han confabulado con funcionarios de gobiernos como el de los Estados Unidos para apoderarse de los recursos de los venezolanos bajo la figura de sanciones», expresó Amoroso.



Amoroso, entregó un documento detallado del robo de los activos pertenecientes a Venezuela, por parte de Juan Guaidó, al presidente de la Conferencia de los Estados de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, Harib Al Amimi.



Resaltó que la recuperación de activos robados es un principio fundamental de la Convención de la ONU contra la corrupción y la acción de robar activos "es un delito que no prescribe". Además, aseguró que Venezuela es un país, que a pesar de todo el andamiaje dirigido a afectar al pueblo venezolano, continúa la lucha contra la corrupción, ese flagelo que tanto daño le hace a todos los países del mundo y cuestionó a los países que no se han sumado a la lucha de nuestro país por recuperar sus activos.



"Estamos realizando una alerta a los diferentes países miembros de las Naciones Unidas, a fin de que este tipo de situación no ocurra en otros países y mucho menos sean aplicadas las técnicas de corrupción que empleó Juan Guaidó y sus séquitos para adueñarse del dinero de los y las venezolanas", señaló en su intervención.



El Contralor indicó que la recuperación de activos consiste en repatriar bienes procedentes de comportamientos corruptos y que se esconden en jurisdicciones extranjeras, "y eso estamos haciendo en Viena, presentar evidencias, informes y pruebas para que sea devuelto nuestro oro, las empresas y millones de dólares represados, robados, hurtados ilegalmente bajo la modalidad que tienen países como EEUU de apropiarse de las riquezas de los pueblos y cometer hechos de corrupción", agregó.