(AUDIO) Presidente Alberto Fernández: "Los bloqueos le están haciendo un daño incalculable a Cuba y Venezuela"

13.07.21 - El presidente de Argentina, Alberto Fernández, abordó este lunes la situación económica y social de Cuba y Venezuela, y pidió terminar con los bloqueos impuestos por Estados Unidos (EE.UU.) de manera unilateral contra esas dos naciones.



"Los bloqueos le están haciendo un daño incalculable a Cuba y Venezuela", afirmó el mandatario, por lo cual exigió el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por el Gobierno de Washington.



"Si realmente nos preocupan tanto las vidas de los venezolanos, terminemos con los bloqueos, y que después los venezolanos resuelvan qué tipo de Gobierno quieren", dijo Fernández e insistió en que "no hay nada más inhumano en una pandemia que bloquear económicamente a un país".



Sobre Cuba, donde sus autoridades denunciaron ser víctimas de una campaña de desprestigio promovida por Estados Unidos, el presidente argentino comentó que "todas esas cosas las tienen que resolver los pueblos".



"No soy yo quien debe decirle a los pueblos lo que tienen que hacer; ni la Argentina ni ningún país del mundo", expresó.



Recordó que en las más recientes cumbres del G20 planteó que deben terminarse "los bloqueos en el mundo, porque cuando bloquean a un país bloquean a una sociedad, y eso es lo menos humanitario que existe".



Este lunes, gobiernos, movimientos sociales y organizaciones políticas latinoamericanas expresaron su respaldo al pueblo y Gobierno cubanos ante la campaña de desprestigio promovida por EE.UU. tras los hechos de violencia del domingo en varias poblaciones del país.



Siempre he acompañado los informes de Michele Bachelet cuando fueron muy severos en materia de Derechos Humanos, pero eso no significa que pueda permitirse la intervención de terceros países en un país para resolver cómo debe ser el Gobierno", concluyó.



El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que Estados Unidos tiene "una política de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país", tras las protestas contra el Gobierno que se registraron ayer en varios sectores de la isla.



"Son acciones de desestabilización política históricas que tienen lugar contra Cuba y que se han intensificado particularmente durante la pandemia", dijo Díaz Canel luego de realizar una recorrida por San Antonio de los Baños, un pueblo próximo a La Habana y uno de los epicentros de las movilizaciones.



Con información de Telesur / Página 12