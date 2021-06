(VIDEO) Nicaragua denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU injerencia de EEUU y Europa

22.06.21 - El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, denunció hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) la injerencia de Estados Unidos y Europa en sus asuntos internos.



Venimos a denunciar, a los imperialistas norteamericanos y europeos y sus políticas y acciones injerencistas, violatorias del derecho internacional, y de la Carta de Naciones Unidas, enfatizó el ministro nica de relaciones Exteriores ante el foro internacional.



“Nicaragua es un Estado libre e independiente, soberano y con autodeterminación y realmente no somos colonia de nadie, ni Estado subordinado de ninguna potencia imperial. El Estado nicaragüense actúa en base a su constitución política, a las leyes y a la función coordinada y armoniosa de su institucionalidad”



El ministro del Exterior sostuvo que los opositores arrestados en los últimos días “no son candidatos presidenciales” sino “directivos de organismos no gubernamentales que reciben financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Europea y los destinan, precisamente, para desestabilizar el país”.



Moncada argumentó que las denuncias contra su país en ese escenario personas procesadas en la actualidad por la justicia nicaragüense, quienes ‘son sus tristes y fracasados asalariados, desgraciadamente vendepatrias de siempre, (autores de delitos) contra la soberanía, la independencia, la seguridad y la paz’, en la nación centroamericana



Cualquier otra cosa que se diga en este Consejo es parte de la misma estrategia de difamación, de comunicación denigrante, y de pretensiones de humillar, de sojuzgar a un país y a un pueblo que nada deben, y nada temen, recalcó.



Dijo que Nicaragua ante ese organismo de la ONU para defender la justicia y la paz, así como el derecho a vivir sin intromisiones extranjeras.



Venimos a este Consejo a decir basta ya de reproducir en organismos que supuestamente deben servir para la defensa de los Derechos Humanos, el discurso imperial e intervencionista de quienes pretenden dictar nuestras leyes, advirtió el jefe de la diplomacia nicaragüense.



En un breve repaso histórico a manera de preámbulo a su discurso, Moncada apuntó que ‘en los últimos días hemos vivido y enfrentado valerosamente la misma posición intervencionista que hemos conocido y combatido, desde William Walker, filibustero estadounidense, supremacista y esclavista, autoproclamado presidente de Nicaragua (en 1856)’.



La política injerencista contra Nicaragua tuvo dos nuevas expresiones en lo que va de mes.



Primero (el día 5) el Parlamento Europeo amenazó con la posibilidad de sacar a Nicaragua del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y América Central, conocido como AdA, cuando en el país centroamericano ocurrieron las primeras detenciones de personas presuntamente vinculadas a delitos de lavado de dinero y lesiones a la soberanía nacional.



Luego el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, convocado el pasado día 16 sin previa solicitud de Nicaragua, aprobó una resolución no vinculante de cuatro puntos sobre el país centroamericano, declarada ‘inadmisible de nulidad absoluta’ por el embajador nica ante la organización hemisférica.

