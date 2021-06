OMS se niega entregar las vacunas a Venezuela si no abona los $10 millones bloqueados por un banco suizo

22.06.21 - El canciller Jorge Arreaza, ha denunciado este martes las dificultades que sufre el país para comprar vacunas anticovid a causa de las sanciones y, en concreto, la imposibilidad de adquirir los antídotos en el marco del mecanismo internacional Covax, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Hablando en el Club Internacional de Debates Valdái, el diplomático señaló que desde el programa se niegan a entregarle al país las vacunas si no abona el importe total, mientras que el último pago no se pudo realizar tras ser bloqueado por un banco suizo. "Que nos devuelvan el dinero y con ese dinero compramos las vacunas a Rusia, China, a Cuba o a quien corresponda", declaró Arreaza.



"No saben cuán difícil es hacer los pagos para un país tan sancionado como Venezuela", lamentó Arreaza, quien recordó que 6.000 millones de dólares venezolanos se encuentran bloqueados en el exterior "en plena pandemia" debido a las sanciones.



"No hemos podido comprar las suficientes vacunas", indicó el canciller, quien agradeció a China y a Rusia el suministro de sus fármacos. En particular, el diplomático detalló que Caracas ha firmado un acuerdo con Moscú para la entrega de 10 millones de dosis de sus vacunas, de las que hasta ahora ha recibido 1,2 millones.



"Esperamos cumplir muy pronto con esos 10 millones y seguir expandiendo nuestras compras a Rusia", agregó el ministro.



Arreaza también ha instado a la Administración Biden a que "reflexione" y "rectifique" la política de su país hacia Venezuela, en aras de establecer "una relación de respeto mutuo entre ambos".



"Si EE.UU. quiere hacer negocios con Venezuela, bienvenido", puntualizó Arreaza, al tiempo que exigió a Washington devolverle a la nación caribeña su industria y las empresas que le "arrebató por la fuerza", así como a levantar las sanciones "ilegales".



"Nosotros sabemos que el que se sienta en el Despacho Oval no toma las decisiones en EE.UU., pero tiene alguna influencia y su equipo también", recalcó Arreaza, expresando su esperanza de que puedan "reflexionar" y "volver a la legalidad" de la carta de la ONU.



Con información de RT / Agencias