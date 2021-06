Laila Tajeldine: "Nuevo fiscal de CPI debe condenar crímenes de EEUU contra Venezuela"

16.06.21 - El nuevo fiscal de la CPI debe acabar con la parcialidad política y defender a los países víctimas de agresiones, por lo que entre sus acciones debería condenar los crímenes de lesa humanidad de EEUU contra Venezuela, dijo la abogada y profesora de la escuela de Estudios Políticos de la Universidad Bolivariana, Laila Tajeldine.



"Esperamos que el nuevo fiscal cambie esa vía y se vuelva un verdadero representante de la defensa en favor de aquellos países y en contra de crímenes de guerra que se cometen en algunos países como Afganistán y Libia, esa sería una verdadera acción por parte de la CPI que incluiría una condena contra Estados Unidos por la comisión de crímenes de lesa humanidad contra la población venezolana a través de las sanciones y bloqueos", expresó Tajeldine.



Khan, quien asumió el miércoles como nuevo fiscal de la CPI, se comprometió a ejercer sus funciones con "fidelidad e imparcialidad".



El abogado británico sucede Fatou Bensouda, quien durante su período recibió la denuncia de los países del denominado Grupo de Lima que pidieron a la CPI investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela.



Sin embargo, Bensouda dejó el cargo sin emitir una decisión sobre si se abría o no una investigación al país caribeño.



En ese sentido, Tajeldine recordó que la Corte Penal no tiene soporte de la denuncia que en el 2018 hicieron los países del Grupo de Lima.



"Estamos hablando que Colombia y Chile, principales países violadores de los derechos humanos en la región, están liderando esta solicitud, más allá del descrédito de esos sujetos, hablamos del descrédito que tienen sobre los casos que están alegando, cuando se evidencia que en Venezuela existe un estado de derecho, que se protegen los derechos de las víctimas", comentó.



La CPI adelanta un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas contra el Gobierno en 2017 y en las prisiones en las que se encuentran algunos opositores.



A juicio de Tajeldine, sectores opositores y algunos gobiernos extranjeros, encabezados por Estados Unidos, no pierden las esperanzas de que a través de la CPI se produzca una intervención a Venezuela.



"La saliente fiscal ha dejado el cargo pero se esperaba y se veía que existía una gran presión internacional para que ella continuara con ese proyecto de ataque a la soberanía y al Estado venezolano", acotó.



El mismo día en que Bensouda dejó el cargo, el Gobierno venezolano informó que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI reconoció su colaboración con el examen preliminar que realiza.



El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, ha reiterado en diversas ocasiones que el Ministerio Público ha consignado cuatro informes ante la CPI en los que ha aportado información sobre los casos que han sido sancionados en este país sobre violaciones de derechos humanos.



Venezuela II



En la CPI también reposa la denuncia que realizó el Gobierno de Venezuela en febrero de 2020 contra Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad.



Sobre ese caso, Tajeldine señaló que existen pruebas que demuestran las violaciones de los derechos humanos por parte del Gobierno estadounidense.



"Es evidente por todas las pruebas que existen después de la introducción de ese decreto (Barack) Obama (2009-2017) que declara a Venezuela una amenaza y da el basamento para que (Donald) Trump (2017-2021) sometiera a Venezuela a un gran bloqueo y sanciones", indicó.



El documento presentado por el Gobierno ante la CPI señala que la "privación de acceso a alimentación y medicinas" promovió un clima que "disparó la migración masiva desde Venezuela".



La analista consideró que Venezuela debe insistir para que se castiguen los crímenes cometidos contra los ciudadanos de esta nación.



"Nosotros no podemos confiar del todo en la CPI, pero debemos insistir desde Venezuela por todas las vías para llevar la verdad y ejercer nuestra defensa, es importante buscar todos los escenarios para denunciar y pedir una intervención real de tribunales internacionales ante las violaciones que está cometiendo Estados Unidos en contra de la soberanía de Venezuela", expuso.



Entretanto, el Gobierno venezolano reiteró su disposición a que se abra un "diálogo constructivo" con la CPI, así como a continuar colaborando con el organismo a través del aporte de información para el examen preliminar.