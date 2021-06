(VIDEO) Cuba: Bloqueo impide a naturales y foráneos el uso del dólar

12.06.21 - Otro de los efectos prácticos que tiene hoy el bloqueo de Estados Unidos, para los residentes en Cuba y los que quieren visitarla por disfrutar de sus bondades, es la imposibilidad de usar el dólar.



Dadas las consecuencias de esa hostil política de la Casa Blanca, a partir del próximo 21 de junio, el gobierno cubano decretó detener la aceptación en las instituciones bancarias los depósitos de dólares estadounidenses en efectivo, lo que atañe tanto a las personas naturales y jurídicas.



La medida no afecta las transferencias y operaciones en otras divisas, en tanto la suspensión resulta indispensable ante el recrudecimiento del bloqueo en el ámbito financiero que restringió hasta extremos inusitados la posibilidad de depositar en bancos en el exterior los dólares recaudados en el territorio nacional, de acuerdo con el Banco Central de Cuba (BCC).



Autoridades del BCC y del Ministerio de Economía aclararon dudas de la población ante la estrategia adoptada, la cual no interferirá el medio de pago por tarjeta magnética –donde se encuentra la divisa de la población– por lo cual no perderá vigencia ni validez.



También los saldos que ahí se encuentran depositados serán respetados, por lo que la red de tiendas en moneda libremente convertible no sufrirá ninguna afectación o transformación, informaron.



Al respecto, la viceministra de Economía, Leticia Morales, explicó este viernes que esa es una vía que le propicia a la economía encadenarse con esa red y los ingresos generados por esa vía constituyan, de forma parcial, fuentes para otros recursos que respaldan en el plan de la economía, incluidas las ofertas en peso cubano (CUP).



Morales enfatizó que 'el sistema financiero internacional está montado en base a un sistema que no opera con pagos en efectivo, por lo que el efectivo no nos sirve para comprar en ningún lugar. Y son montos considerables'.



Recordó que más de 35 bancos rompieron relaciones con Cuba, y todo esto obstaculiza considerablemente el desarrollo del comercio, porque el país se ve obligado a buscar otras vías; en ocasiones se encuentran, otras veces se dificultan, y se desfasan cuestiones en el tiempo.



El vicepresidente primero del BCC,Francisco Mayobre, explicó que es de conocimiento público las acciones de recrudecimiento del bloqueo desde la segunda mitad de 2020, lo cual afecta al sector financiero al interferir en los flujos financieros del país e interrumpir los depósitos en dólares recaudados a través de sus operaciones.



Si Cuba no adopta esta medida la situación seguirá ocasionando graves daños a la economía nacional, apuntó, al tiempo que aclaró que 'no se podrá depositar efectivo en dólares a partir del día 21 de junio, lo cual no quiere decir dejar de operar normalmente las cuentas, ni tampoco penalizar la tenencia de esa moneda.